Come si chiamano le fontane di piazza del Popolo? Storia e curiosità

Punto d’incontro tra via del Babuino, via di Ripetta e via del Corso, piazza del Popolo è il vertice di quello che a Roma è conosciuto come “il tridente”, un’area urbana che unisce appunto le tre arterie principali della città e le loro rispettive piazze: piazza Cardelli, piazza Venezia e e piazza di Spagna.

Piazza del Popolo però è nota anche per le bellissime fontane che incornicano sia gli emicicli sia il centro, dove troviamo l’Obelisco Flaminio, uno dei tredici sparsi nella città e il primo a essere portato dall’Egitto a Roma nel 1300 a.C. Cosa sappiamo però di queste bellissime fontane e qual è la loro storia? Ecco tutti i segreti.

Le fontane di piazza del Popolo: quante e quali sono?

Al centro dell’emiciclo orientale è collocata la fontana della Dea Roma, ornata da un grande gruppo scultoreo costituito da una statua della dea armata, affiancata da due statue raffiguranti il Tevere e l’Aniene – i due fiumi di Roma – e ai cui piedi si trova la lupa che allatta i gemelli. Alle spalle, si trova il parco del Pincio, splendida passeggiata urbana, dalla cui terrazza si ammira un tramonto spettacolare.

Esattamente al centro dell’emiciclo opposto, si erge l’imponente gruppo scultoreo che adorna la fontana del Nettuno: una statua di Nettuno con il tridente nella mano destra, ai cui piedi sono posti due tritoni con delfini, domina un’ampia vasca di travertino di forma semicircolare, sopra la quale una grande valva di conchiglia raccoglie l’acqua riversata da un piccolo catino in alto. Entrambe le fontane dei due emicicli furono ideate da Valadier e scolpite da Giovanni Ceccarini.

Completano l’assetto della piazza, al centro, le due fontane sarcofago, poste in sostituzione di un abbeveratoio e un lavatoio, che fino al Settecento conferivano all’area un aspetto rurale. Una è addossata alla chiesa di Santa Maria del Popolo, reca il ritratto di due coniugi e risale alla metà del III secolo d.C.; l’altra si trova a ridosso dell’opposta caserma “Giacomo Acqua”, già delle guardie pontificie, presenta una decorazione con solo un personaggio maschile togato ed è databile all’ultimo quarto dello stesso secolo.

Fontana della Dea Roma a piazza del Popolo

La fontana della Dea Roma è collocata al centro dell’emiciclo orientale, al di sotto delle pendici del Pincio esattamente di fronte a quella del Nettuno nell’emiciclo opposto, e fu ultimata nel 1823. Contestualmente alla trasformazione urbanistica di piazza del Popolo, fu progettata dall’architetto Giuseppe Valadier per dare nuovo assetto all’accesso alla città per chi proveniva da Nord, insieme alla centrale fontana dei Leoni, furono costruite le due fontane poste al centro dei grandi emicicli.

Sotto la statua della Dea Roma è collocata una grande vasca semicircolare di travertino sopra la quale una valva di conchiglia sempre in travertino raccoglie l’acqua riversata da un piccolo catino posto più in alto. Il progetto iniziale del Valadier prevedeva la formazione, al centro dei due emicicli, al livello del suolo, anche di due piccoli laghi mai realizzati. Un importante restauro di tutto il complesso monumentale e artistico della piazza è stato realizzato nel 1997-1998.

Fontana dei Leoni piazza del Popolo

L’attuale fontana dei Leoni ha sostituito una fontana cinquecentesca, opera di Giacomo della Porta, collocata dal 1950 in Piazza Nicosia. Opera del Valadier del 1823, rientrava nel progetto di risistemazione del complesso urbanistico comprendente Piazza del Popolo e il colle del Pincio, trasformato in giardino pubblico. I lavori, interrotti con la caduta di Napoleone e la restaurazione, furono ripresi e compiuti nel 1834 durante il pontificato di Gregorio XVI Cappellari (1831-1846).

Al centro di tutto il complesso si trova l’obelisco, collocato nella piazza da Domenico Fontana nel 1589 come motivo unificatore del sistema viario del Tridente. Agli angoli della scalinata quadrata su cui poggia l’obelisco, ci sono quattro vasche circolari. Al di sopra di queste, quattro leoni, poggianti su piramidi a gradini, dalle cui bocche esce un velo d’acqua. A seguire il restauro del 1997-1998, la fontana dei Leoni è stata oggetto di un nuovo intervento di manutenzione nel 2015.

Fontana del Nettuno piazza del popolo

La fontana del Nettuno si trova nell’emiciclo occidentale di Piazza del Popolo, sul lato verso il Tevere. È costituita da una vasca semicircolare in travertino, su cui è una grande conchiglia di pietra tiburtina. Al di sopra di questa, una piccola tazza raccoglie l’acqua che fuoriesce dalla parete.

La fontana è coronata da un gruppo, disegnato da Valadier e scolpito da Giovanni Ceccarini, raffigurante Nettuno ai cui piedi sono due tritoni appoggiati a delfini.