Divieto di ingresso! Luoghi bellissimi ma inaccessibili. Uno anche in Italia

Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di visitare dei luoghi bellissimi nel mondo ma non accessibili? Diremmo, tutti noi!

Eccezion fatta per un ricercatore, uno scienziato o un ufficiale militare. Altrimenti restano vietati al pubblico in generale, il che aggiunge loro un ulteriore alone di mistero.

S, ma perchè restano inaccessibili all’uomo? Semplice: o perchè sono siti estremamente fragili, o perchè questi luoghi sono così pericolosi che terrorizzerebbero i potenziali visitatori.

E uno di questi si trova in Italia. Ma quali sono? Noi ne abbiamo scovati 3.

Archivio Apostolico Vaticano

Iniziamo con questo, il quale aveva in origine un altro nome: Archivio Segreto Vaticano.

Funziona da spazio di archiviazione per numerosi documenti relativi alla Chiesa cattolica. Con alcuni documenti risalenti all’VIII secolo, la maggior parte si trova sottoterra (85 km di scaffali).

Isole Heard e McDonald, Australia

Queste isole sono considerate uno dei territori più remoti del mondo. Considerate territorio australiano, anche se si trovano tra il Madagascar e l’Antartide.

La zona è densamente popolata da animali, ma considerata poco sicura. Ecco perchè inavvicinabile all’uomo. I ricercatori hanno anche scoperto un flusso di lava proveniente da un enorme vulcano chiamato Mawson’s Peak.

Grotte di Lascaux, France

Le grotte di Lascaux presentano un’inestimabile arte rupestre che risale a circa 17.000 anni fa. L’ingresso è vietato dal 1963 perché si scoprì che l’arte rupestre era minacciata da invasioni fungine a causa dei numerosi visitatori.