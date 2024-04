È il borgo più romantico d’Italia, qui Dante ha ambientato la storia d’amore di Paolo e Francesca: dove

Questo borgo dell’Italia centrale è noto tanto per la tragedia dantesca, quanto per le bellezze del luogo, da scoprire anche solo per una gita fuoriporta a pochi km da Roma.

Le sue stradine medievali hanno fatto da sfondo a una delle storie romantiche più travagliate di tutti i tempi. I due innamorati, raccontati da Dante Alighieri, non potevano immaginare che il capoluogo delle Marche di cui stiamo parlando sarebbe diventato celebre in tutto il mondo per la tragedia che li accomuna. Stiamo parlando dei due cognati Paolo e Francesca. Oggi questo borgo dell’Italia centrale è noto tanto per la tragedia dantesca, quanto per le bellezze del luogo, da scoprire anche solo per una gita fuoriporta a pochi km da Roma.

La storia di Paolo e Francesca: dov’è ambientata

Il quinto canto dell’Inferno di Dante si concentra proprio sui due sfortunati amanti e sulla loro storia. Francesca era sposata con il fratello di Paolo, il brutto e cattivo Gianciotto. Un giorno Paolo e Francesca stavano leggendo la storia di Lancillotto e Ginevra e il libro li commosse così tanto che si baciarono. Gianciotto però li sorprese e li uccise entrambi con la spada nel 1289. È solo l’inizio di una storia tragica che ispirerà tantissime altre coppie nell’immaginario romanzesco italiano e internazionale, ispirandosi al leitmotiv dantesco. Il borgo di cui parliamo, però, è noto anche per la sua architettura medievale, come si evince dal Castello che sorge al suo interno.

Il Castello

Se volete conoscere meglio la storia della località di cui stiamo parlando, vi consigliamo di visitare il Castello, che tra l’altro è uno dei meglio conservati d’Italia. Nel corso dei secoli è stata dimora di diverse famiglie aristocratiche, Borgia compresi. Lucrezia Borgia visse qui per un po’ dopo il matrimonio con Giovanni Sforza nel 1494. Il matrimonio durò 3 anni, finché il cattivo padre di Lucrezia, papa Alessandro VI, lo costrinse ad ammettere la sua impotenza su un documento firmato. Era un modo per risparmiare la vita all’uomo e per permettere a Lucrezia di sposare un altro fidanzato, più consono agli interessi del padre.

Il belvedere e cosa vedere

Per quanto riguarda il belvedere dà la possibilità di avere una bella vista sui dintorni e sul paese. L’ingresso è ai piedi del paese, accanto alla Torre dell’Orologio. A tal proposito, un tempo era l’unico passaggio per accedere al borgo. È ancora ornato dagli stemmi delle famiglie nobili che possedevano il Castello.

Un’altra cosa da vedere è il Museo Storico. Permette di vedere una parte della fitta rete di sotterranei, grotte e passaggi segreti che corre sotto il villaggio. La loro origine è ancora misteriosa. Si presume fossero luogo di culto dei bizantini provenienti da Ravenna.

Ci sono poi la Chiesa di San Giovanni in cima al paese, subito prima dell’ingresso del Castello, sulla destra. Mentre la Chiesa del Santissimo Sacramento è vicina alla Torre dell’Orologio. Le coppie apprezzeranno la “passeggiata degli innamorati”, che circonda il paese, passando attraverso il bosco e un parco. Mentre i bambini apprezzeranno il Teatro dell’Aria: uno spettacolo di falconeria con falchi, gufi e altri rapaci.

Eventi da conoscere

Tra i principali eventi ci sono l’Assedio al Castello a luglio, Il Castello Magico ad agosto, Castello di Natale a Natale e Gradara d’Amare a San Valentino. Come avete capito stiamo parlando perciò di Gradara, nelle Marche.