Festa della liberazione: storia e significato del 25 aprile

Cosa si festeggia il 25 Aprile e soprattutto cosa significa il termine “Festa della Liberazione”? Con questo avvenimento, che si festeggia ogni anno nella data del 25 Aprile, l’Italia festeggia e ricorda la liberazione dal regime fascista. Dittatura fascista che, in contemporanea, vide anche l’occupazione dei nazisti nella Penisola italiana, cacciati proprio in questa giornata grazie al sacrificio dei partigiani e in particolare degli americani sbarcati in Italia.

La storia del 25 Aprile: cosa significa la Festa della Liberazione?

Durante il 25 Aprile è festa per tutto il Paese, con tutti i lavoratori che si fermano per una giornata. Tale giornata, è anche conosciuta con il termine di “Anniversario della Resistenza italiana”, proprio per quella che fu l’opposizione ai totalitarismi europei (in questo caso fascismo e nazismo) durante l’epoca della Seconda Guerra Mondiale. In essa, come abbiamo detto, si ricorda in particolar modo il valore dei partigiani, che attraverso i loro moti si opposero con forza al nazismo e al fascismo tra il 1943 e il 1945. Una resistenza che, come nelle più belle delle favole, contribuì successivamente alla liberazione del Paese e successivamente alla scrittura della nostra Costituzione.

Le forze partigiane, almeno per l’Italia, si formarono in questo Paese solamente durante gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Questo avvenne dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, quando soldati del dissolto regio esercito e antifascisti si unirono nella lotta per deporre il Duce, Benito Mussolini. All’inizio di questa resistenza al regime fascista, le forze partigiane contavano poche migliaia di persone che perorarono la causa di provare a sovvertire il sistema dittatoriale imposta dal fascismo e Mussolini. All’interno di quella che fu la Resistenza italiana, ne fecero parte operai, contadini e giovani che avevano rifiutato la leva presso la Repubblica di Salò (meglio conosciuta anche come l’esperienza della Repubblica Sociale Italiana sulle sponde del lago di Garda, in provincia di Brescia).