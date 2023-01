Giornata della Memoria, frasi celebri e poesie per ricordare le vittime dell’Olocausto

La Giornata della Memoria (“Holocaust Memorial Day”) è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Le frasi celebri e le poesie per ricordare la Giornata della Memoria

Per ricordare l’orrore dell’Olocausto e della Shoah, vi proponiamo una serie di frasi, citazioni, aforismi e poesie sulla Giornata della Memoria.