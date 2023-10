Gli alberghi più belli di Roma secondo questa classifica

Continua il nostro viaggio alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi siamo nella Capitale d’Italia e scopriremo insieme quali sono gli alberghi più belli della Città Eterna secondo una speciale classifica.

Gli alberghi più belli di Roma

Roma è da sempre una delle mete più ambite dai turisti. Milioni di persone da tutto il mondo ogni anno visitano la Città Eterna, grazie alla sua storia millenaria e alle sue incommensurabili bellezze. Naturalmente, per poterla ammirare in tutto il suo splendore, non è sufficiente un giorno. E allora, dove dormire a Roma per regalarsi un’emozione magica e speciale anche di notte? Vi proponiamo di seguito una lista degli alberghi più belli della Capitale d’Italia.

J.K. Place

Il Mausoleo di Agusto, dopo essere stato abbandonato e più volte saccheggiato, fu rimaneggiato e usato in maniera diversa: come fortezza, giardino, anfiteatro e, nel secolo scorso, come sala da concerto. Durante il fascismo, il monumento fu restaurato e riportato all’aspetto che oggi si offre alla vista dei romani e dei turisti, mentre il quartiere circostante fu demolito per realizzare la piazza, le chiese e numerosi palazzi gentilizi. In uno di questi edifici, che nel passato aveva ospitato la scuola di architettura dell’università La Sapienza, si trova oggi il J.K. Place Roma Hotel il cui stile classico contemporaneo è frutto del lavoro dell’architetto italiano Michele Bönan, che ha creato ambienti accoglienti e discreti, in cui però si registra un’atmosfera vivace.

I colori delle camere sono decisi e denotano personalità con baldacchini in legno di palissandro e tessuti lavorati a mano, mentre i bagni in marmo italiano e box doccia in cristallo, le opere d’arte esclusive, ricordano il passato elegante di questo glorioso palazzo costruito nel diciassettesimo secolo. Ventisette le raffinate camere e le suite dell’hotel che per la terza volta consecutiva è stato al primo posto nella classifica dei migliori alberghi di Roma, stilata dalla rivista Travel+Leisure, per la capacità di offrire agli ospiti un servizio realmente su misura.

Uno degli alberghi più belli di Roma

Ori Kafri, co-fondatore di J.K. Place, attribuisce questo successo “alla filosofia di ospitalità del J.K. Place che attribuisce al fattore umano quello che fa la differenza in un hotel di lusso”. Durante i mesi di lockdown, a sette anni dall’apertura avvenuta nel 2013, l’albergo è andato incontro a lavori di rinnovamento nelle aree di ricevimento, lobby e library a piano terra, mentre al terzo piano, che ospita le suite, si sono create affascinanti terrazze verdi. Rafforzati anche gli standard di sicurezza sanitaria, peraltro già alti prima dell’emergenza, con una serie di amenities che includono anche mascherine sartoriali.

Membro dei “Leading Hotels of the World”, associazione internazionale di hotel di lusso, il management cura molto anche l’offerta gastronomica, dalla colazione a buffet ai menu proposti nell’ambiente vintage-chic del J.K. Café, che spaziano dalla cucina italiana a quella internazionale, esaltando la freschezza degli ingredienti locali stagionali. Nella struttura manca una SPA ma per chi vuole mantenersi in forma c’è la nuova proposta di Archeo Running, ovvero correre lungo percorsi di allenamento studiati per permettere di scoprire punti di interesse storico e artistico della città durante l’allenamento. In poche parole un vero hotel boutique di lusso caratterizzato da un grande amore per la bellezza e la cura dei dettagli.

Rome Cavalieri

Come riporta l’agenzia di stampa Ansa, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, resort di lusso nel cuore della Città Eterna, compie sessant’anni. Inaugurato da Conrad Hilton, il Rome Cavalieri (all’epoca noto come Rome Cavalieri Hilton) ha aperto le sue porte ai viaggiatori internazionali nel giugno 1963, facendo da apripista ad un’ospitalità cosmopolita pensata per una clientela di alto livello che vedeva in Roma una meta ambita e una città da visitare e amare.

La sua apertura fu un evento epocale: l’edificio, rispettando i criteri estetici contemporanei, è un esempio di architettura modulare anni ’60, su un progetto firmato dall’archistar del momento Ugo Luccichenti, e al quale ha partecipato, senza però comparire, anche Nervi per la parte riguardante il calcolo del cemento armato. L’interior decoration fu affidata ad un altro celebre progettista, Franco Albini, che realizzò un albergo lussuoso, rispettando al tempo stesso i canoni di linearità e minimalismo in voga in quel momento.

Dotato sin dall’apertura di tecnologie e servizi d’avanguardia, il Rome Cavalieri ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo di una Capitale in grado di accogliere al meglio gli esigenti viaggiatori di lusso internazionali. Collocato sulla sommità della collina di Monte Mario, in posizione privilegiata offre da decenni uno dei più bei panorami sulla Città Eterna. L’hotel, pur mantenendo la struttura originaria, si è con il tempo arricchito di una collezione d’arte privata tra le più ricche in Europa, di un ristorante – La Pergola di Heinz Beck- che è il primo e tutt’oggi unico 3 Stelle Michelin di Roma, di una selezione di raffinate Suite e di una multipremiata Spa dove rigenerarsi con trattamenti di eccellenza firmati La Prairie e Natura Bissè.

Uno degli alberghi più belli di Roma

Ha ospitato capi di Stato, delegazioni ufficiali,summit riservatissimi e celebrità internazionali. Tra questi sono stati avvistati Julia Roberts, George Clooney, Leonardo DiCaprio, John Travolta, Serena Williams e molti altri. Teatro di importanti eventi mondiali, è stato scelto come quartier generale di manifestazioni sportive, è assurto agli oneri del movie system facendo da location a numerosi film di vari autori e nazionalità, ha visto nascere al suo interno amori tra celebrities che si sono poi felicemente sposate. A tutt’oggi l’albergo è sinonimo di eccellenza dei servizi, bellezza degli spazi e altissima professionalità del team, e resta all’avanguardia anche sulle tematiche attuali più importanti, prima tra tutte la sostenibilità, con il conseguimento dell’ambita certificazione Green Key, ottenuta per cinque anni consecutivi.

The St. Regis Roma

Presentato alla società di Roma nel 1894, l’iconico The St. Regis Roma è un hotel storico situato in uno dei palazzi più spettacolari della città, dai tratti architettonici inconfondibili. Pioniere tra i St. Regis in Europa e fulcro della vita sociale per i romani e i viaggiatori internazionali, l’hotel a cinque stelle si contraddistingue per aver definito una nuova era di luminosità. La fusione di tradizioni nobili con interni eleganti e raffinati ha trasformato questo luogo maestoso in una residenza estremamente lussuosa e artistica.

Con soffitti alti e ricchi di luce naturale, le camere e le suite sono decorate con lussuosi tessuti Rubelli, vetri fatti a mano e curiosità da collezione, creando un’atmosfera sofisticata e inconfondibilmente raffinata. Mirabile rivisitazione contemporanea di un edificio storico, l’hotel di lusso ha abbandonato il rigore di un tempo ed è emerso alle luci della ribalta, vero protagonista sulla scena di Roma. Radioso e luminoso, unisce eleganza raffinata, arte dirompente e un’illuminazione d’eccezione. Vi preoccupate all’idea di lasciare a casa i vostri a quattro zampe? Portateli con voi! Il nostro hotel accetta gli animali domestici e dà il benvenuto agli amici a quattro zampe dal buon comportamento.

Hassler Hotel Roma

In cima alla Scalinata di Trinità dei Monti (entrate sia da Piazza Trinità dei Monti che da Vicolo del Bottino), Il Palazzetto ideato da Roberto E. Wirth, Presidente e Direttore Generale dell’Hotel Hassler, è uno dei rifugi più spettacolari proprio nel cuore di Roma. Lo stesso luogo dove, oltre 2000 anni fa, venivano organizzati i fastosi banchetti di Lucullo.

Il Palazzetto è stato per molti anni luogo di ritiro di una nobile famiglia romana che preferiva soggiornare qui anziché nel loro palazzo storico in Piazza Mignanelli, proprio per l’unicità e il prestigio dell’edificio, un gioiello architettonico di rara bellezza e valore storico.

Nel 1999, Roberto E. Wirth , Presidente e Direttore Generale dell’ Hotel Hassler , ha acquistato Il Palazzetto con l’intenzione di espandere il marchio dello storico hotel situato sulla Piazza Trinità dei Monti. Al culto dell’ospitalità, Roberto Wirth unisce anche l’amore per il buon vino ed è per questo che ha deciso di fondare Il Palazzetto.

Il Palazzetto racchiude tra le sue storiche mura due terrazze panoramiche che ospitano il Wine Bar, quattro camere d’albergo oltre che ad un meraviglioso spazio per eventi privati di grande stile.

Villa Agrippina

Situato a pochi passi dalle principali attrazioni artistiche di Roma, questo esclusivo tempio del lusso e del relax si fonde perfettamente con l’ambiente circostante. Passeggiate per i vicoli, dove la cultura e la storia spuntano da ogni angolo. Questo hotel a cinque stelle offre un ambiente rilassato con splendide vedute panoramiche di Roma, spazi squisitamente progettati e circondati da giardini mediterranei.

Aleph Rome Hotel