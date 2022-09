L’1 e il 2 ottobre ritorna la Festa dell’Uva e dei Vini a Velletri

Dopo quasi due anni di stop e di ripartenze a rilento a causa della pandemia, tornano i festeggiamenti in piazza. Infatti, a Velletri, nel week-end dell’1 e del 2 ottobre 2022, si ri-celebrerà la Festa dell’Uva e dei Vini. Arrivata, quest’anno, alla 91^ edizione.

La celebre kermesse vitivinicola animerà il centro storico della città veliterna con eventi culturali, convegni, laboratori didattici, conferenze, mostre, concerti e tanto folklore all’insegna delle tradizioni.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Velitrae in collaborazione con il Comune di Velletri e con il patrocinio della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Programma

Sabato 1 ottobre 2022

Porta Napoletana ore 15:30 Cerimonia di inaugurazione della 91^ Festa dell’Uva e dei Vini Città di Velletri.

Dalle ore 16 Vicoli in festa!

Via Cannetoli, Via Medea e Via Alfonsi: Mostra “Velletri Ridens”, Torneo di Dama e giochi da tavolo, food in strada.

Centro storico: Artigianato artistico- Folklore e tradizione

Stands espositivi d’uva a cura dei produttori locali

Mostre d’arte- Food in strada

Dalle 18:00 Villa Ginnetti:” Salotto del Vino” esposizioni cantine, degustazioni enogastronomiche

Ore 21:30 Piazza Cairoli: CONCERTO

Domenica 2 ottobre 2022

Ore 9:00 Centro storico e Vicoli in Festa! Apertura stands espositivi

– 9:30 Via Guido Nati: partenza del “GIRO DELLE VIGNE 2022” arrivo a Piazza Cairoli

– 10:00 Piazza Treno e Trieste Ex Convento del Carmine: Vino-Territorio- Società Tavola rotonda multidisciplinare

– 10:30 Centro Storico: Artigianato artistico- Folklore e tradizione- Stands espositivi dell’uva, a cura dei produttori locali.

Mostre d’arte- Food in strada

-18:00 Via Alfonso Alfonsi Via Cannetoli: presentazione e degustazione “Il Tronchetto al Mosto” creazione per la Festa dell’Uva dal Forno la Cacchiatella.

Concerti: ore 19:30 Casa delle Culture e della Musica- ore 20:30

Piazza Mazzini-ore 21:30 Piazza Cairoli