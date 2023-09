L’incredibile effetto ottico di Via Piccolomini: perché è così famosa

Via Piccolomini nel quartiere Aurelio: una delle più belle viste di Roma per osservare il Cupolone della Basilica di San Pietro. Situato a poca distanza da via Gregorio VII, risulta come uno dei punti più suggestivi che affacciano sullo Stato Vaticano, regalando la maestosità della cupola e indimenticabili scatti per i fotografi. Una prelibatezza cui tutti i cittadini romani dovrebbero vedere.

La vista sul Cupolone di San Pietro a Via Piccolomini

Roma nasconde delle bellezze nascoste e questa strada del quartiere Aurelio, come ben vediamo, fa parte di esse. Partiamo dalla posizione geografica, che ci permette di essere estasiati da tanta bellezza architettonica. La via è poco distante da via Gregorio VII, che collega proprio l’area dei quartieri dell’Aurelia alle porte della Città del Vaticano e quindi la Basilica di San Pietro.

Una sorpresa nel cuore del quartiere Aurelio

Su Via Piccolomini ci sono scritti libri, ma soprattutto tanti manuali di fotografia che riportano scatti mozzafiato alla Basilica di San Pietro. Chi ci abita, conosce questa maestosità e si è assicurato di avere un balcone che affaccia sullo splendore del Cupolone (oltre che la vicina Villa Doria Pamphilj). Molti cittadini arrivano qui quasi casualmente, specialmente quelli che non provengono da questo quartiere, trovandosi questa maestosità mentre guidano verso Gregorio VII usciti da via Leone XIII.

Uno sguardo unico per tutti gli automobilisti

Guidare per Roma è solo stress e traffico? Assolutamente no. In certi posti, si possono anche fare visioni “divine”. È il caso di via Piccolomini, soprattutto nel caso in cui la s’imbocca dal largo Cardinal Domenico Ferrara in direzione di via San Lucio. Mentre guidiamo sul rettilineo di questa strada, davanti a noi si staglierà l’immensa Cupola della Basilica di San Pietro, in uno spettacolo urbanistico che possiamo osservare solo nella Città Eterna.

Ma questo spettacolo possiamo vederlo solo a via Piccolomini?

All’Aurelio, però, possiamo vedere questo spettacolo anche in altre aree limitrofi alla Via Piccolimini. A poca distanza da questa strada, infatti, ci possiamo recare al parchetto che costeggia via Sabiniano. Qui, nel punto più alto dell’area verde, possiamo vedere lo stesso spettacolo, ma nella totale pace e soprattutto lontano da quelli che possono essere i rumori stradali delle autovetture. A impreziosire questo spazio, anche un punto ristoro dove poter sorseggiare un caffè con la vista sul Cupolone.

L’illusione ottica di Via Piccolomini: cosa la rende particolare?

Il bello di via Piccolomini, come altre strutture di Roma, è il gioco di prospettiva. Se osserviamo il Cupolone da metà della strada, la struttura della Basilica di San Pietro ci sembra vicinissima. Se invece ci avviciniamo in prossimità di via San Lucio, la struttura tende ad allontanarsi (almeno secondo la nostra vista).

Un gioco di prospettive e nessun problema agli occhi, in un vero capolavoro messo in piedi dagli architetti che edificarono questa zona: la differenza, infatti, la fanno i palazzi ai lati della strada, che fino ai primi 50 metri della strada “incorniciano” la Cupola dello Stato Vaticano, giocando di fatto col nostro sguardo

Un posto incantevole a pochi passi da San Pietro

Non solo via Gregorio VII che arriva alle porte della Basilica di San Pietro, ma anche un posto incantevole nel cuore del quartiere residenziale dell’Aurelio. Fare i turisti a Roma, dopotutto, è anche una grossa “caccia al tesoro” per trovare posti unici in giro per la Capitale.

La strada di Via Piccolomini diventa unica per questo, regalando una bellissima sorpresa per quelle persone che, zaino in spalla e con voglia di camminare leggermente in pendenza, riescono a trovare questa strada residenziale avventurandosi in mezzo le palazzine di Roma Ovest. Uno spettacolo unico, che ogni turista meriterebbe di vedere.

Foto: ig_rome, romacityworld, siestoalberto