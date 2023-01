Paolo Bonolis a Velletri, ecco come incontrarlo

Il conduttore di “Avanti un Altro” e “Ciao Darwin”, Paolo Bonolis, sarà a Velletri il 19 gennaio per presentare il suo nuovo romanzo. Il titolo è “Notte Fonda”.

L’evento si terrà presso il Teatro Artemisio “Gian Maria Volontè” alle ore 21:00. L’ingresso è libero e la presentazione sarà a cura della libreria Mondadori della città che lo ospita.

Trama del libro

Riportiamo qui di seguito la sinossi del volume. ” Un uomo e una donna, marito e moglie, escono da un “apericena” e si avviano a piedi verso casa. Era tanto che non passeggiavano insieme e l’occasione è quella di parlare a ruota libera. A lei fanno male le scarpe, ma lui le trova seducenti. Dalle minime cose si fa in fretta a passare ai massimi sistemi nel ping pong verbale. Il Cupolone, cioè la Chiesa, ci opprime o ci incanta? L’Onnipotente: chi è o cos’è? Quando arrivano a casa, il dialogo serrato non si interrompe e basta gettare lo sguardo nella stanza del figlio, al momento in gita scolastica, per veder sorgere delle preoccupazioni, tra un poster di Sferaebbasta e un paio di sneakers dal prezzo astronomico: perché vuole lasciare l’istituto cattolico? Perché se ne sta sempre solo? Da lì, marito e moglie tornano su loro stessi e sulle reciproche gelosie: chi è Mizuko e chi è Rocco, il bagnino che lei ha ripescato su Facebook? Lo scambio di battute lascia senza fiato e intanto i due mangiano, bevono, fanno l’amore. E riprendono a parlare di tutto, dei danni della tecnologia e di scorpacciate di sushi. Per tutta la notte. Fino al mattino. ”

Paolo Bonolis:chi è, vita e carriera

Paolo Bonolis non ha certo bisogno di presentazioni, dal momento che la sua carriera e popolarità lo hanno reso uno dei conduttori apprezzati della televisione italiana. In questo articolo cercheremo di farvi scorprire tutto quello che lo riguarda. O quasi.

Paolo Bonolis nasce il 1 giugno 1961, nel 1961, a Roma. Suo papà si chiamava Silvio ed era un autotrasportatore di prodotti caseari e di burro ai mercati generali, mentre la mamma si chiamava Luciana ed era una segretaria in una ditta di costruzioni.

Sin da bambino Paolo soffriva di balbuzie e in diverse occasioni ha raccontato che la situazione era drammatica, ma a 12 anni è riuscita a sconfiggerle grazie alla recitazione e al teatro.

Per quanto riguarda le origini del suo cognome, fu lo stesso Paolo Bonolis a raccontarlo. I suoi avi da parte di papà erano originari della Romania e il suo vero cognome era Bonoli. Divenne Bonolis quando la famiglia si trasferì in Sardegna acquisendo la “s” finale.

Come dicevamo, Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. I suoi successi sono numerosi e l’esordio risale agli anni Ottanta.

Paolo Bonolis inizia a lavorare in televisione nel 1980 quando aveva solamente 20 anni e lo abbiamo visto alla conduzione di 3, 2, 1… contatto! Due anni dopo diventa il tanto amato timoniere del programma per bambini Bim, Bum Bam, inizialmente affiancato a Licia Colò e in seguito a Manuela Blanchard.

Nel 1991 per la prima volta troviamo la coppia, ormai inseparabile, Bonolis – Laurentis nel programma Urka! ed era un quiz di intrattenimento per ragazzi. Da questo momento la coppia non si dividerà più ed è proprio insieme che otterranno i più grandi successi.

Il successo a Mediaset arriva nel 1996 si dove sarà il timoniere di trasmissioni molto famose.

La vita privata di Paolo Bonolis è stata caratterizzata da due matrimoni importanti, una lunga convivenza, cinque figli e due nipoti. Scopriamone di più insieme.

La prima moglie di Paolo Bonolis si chiama Diane Zoeller, una psicologa statunitense, con la quale avrà due figli che sono rimasti in America con la madre a seguito del divorzio.Dopodichè, Bolosi si è risposato con la collega Laura Freddi ma senza avere figli. Motivo per cui la coppia ha deciso di separarsi.

Infine, il noto conduttore di Mediaset si è sposato con Sonia Bruganelli dalla quale ha avuto altre figli.