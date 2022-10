Primo Carnera, la storia lo ricorda come il suo più grande pugile

Era il 25 ottobre del 1906 quando nacque quello che poi divenne il più grande pugile della storia italiana e non solo. Stiamo parlando di Primo Carnera, emigrato negli Stati Uniti per sfuggire alla fame e alla miseria. Nonostante la scarsa alimentazione, Primo dimostra sin da subito un’eccezionale forza fisica.

E sarà nel pugilato che vedrà la sua rivincita sociale, affermandosi come il più grande nel suo mestiere.

La storia

Egli venne soprannominato “la montagna che cammina” il 29 giugno 1933 e sconfigge l’americano Jack Sharkey. Diviene, così, campione mondiale dei pesi massimi.

Ma perderà il titolo contro Max Bear, dopo un’estenuante incontro nel quale Carnera verrà messo KO diverse volte.

Non si può non citare la grande amicizia che strinse con il principe Umberto Primo di Savoia, il futuro erede al trono.

Rientrerà in Italia ormai morente, ove morirà il 29 giugno 1967.

Primo Carnera non dimenticherà mai l’Italia per la quale nutriva sempre un grandissimo amore. Lo ha testimoniato anni fa la primogenita di casa Carnera, Giovanna Maria, la quale affermò che per il padre ” dopo la famiglia veniva l’Italia”. Da sempre attenta alle difficoltà dei bisognosi, la figlia, insieme al figlio Umberto, istituì negli Stati Uniti la Fondazione Primo Carnera. Lo scopo era quello di aiutare a studiare i figli delle famiglie più disagiate. La Fondazione venne poi trasferita in Italia e proseguì lo stesso scopo.