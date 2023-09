Qual è il campanile più piccolo di Roma?

Appena quarantacinque metri centimetri di diametro e fa parte della Chiesa di San Benedetto in Piscinula. Si trova a a Roma nel rione Trastevere ed è il campanile più piccolo della Capitale. Addirittura il Guinness dei Primati la definisce la “più antica campana da torre conosciuta“. La sua campana pare che sia anche la più antica presente in città; è datata 1069. È la più antica anche perché sfuggì, a causa delle piccole dimensioni, al Sacco di Roma del 1084. Roberto il Guiscardo (Terror Mundi, ndr) e i normanni al suo seguito non la considerarono durante il saccheggio, concentrandosi su campane più grandi e dal suono più potente.

La chiesetta di San Benedetto in Piscinula

La sua storia è ricca di curiosità, tesoro artistico medievale di Roma. Sorge in fondo a piazza della Piscinula. Il toponimo della piazza, così chiamata nel XII secolo, deriva dal fatto che era stata aperta sui resti di uno stabilimento termale. Ma i suoi resti erano ben visibili sino al XVIII secolo in prossimità del Ponte Cestio. Siamo in una delle zone trasteverine nella quale, se si fa attenzione e ci si estranea momentaneamente dal traffico e dalle strutture odierne, si possono cogliere benissimo le tracce della propria forma medievale. Come capiamo dal suo nome, è dedicata a San Benedetto da Norcia. Si dice infatti, ma è una leggenda, che sia stata fondata sulle case degli Anicii, ai quali è oggi dedicata la via Anicia. Questo nel luogo in cui San Benedetto da Norcia, che il mito vuole imparentato con quella famiglia, abitò nel periodo dei suoi studi a Roma. Nella chiesa è presente un cubicolo nel quale il monaco avrebbe abitato, prima di compiere le sue imprese da eremita. Inoltre lo si vuole immaginare, presso la chiesa, intento a pregare la Madonna della Misericordia che, a sinistra dell’ingresso, arreca la sua immagine. Nell’oratorio della struttura si legge: “Questi mattoni, parte delle antiche mura sulle quali fu costruita la chiesa, sono i soli ruderi visibili della Domus Aniciorum, unici testimoni della presenza, intorno al 495 d.C. di un giovane di famiglia patrizia chiamato Benedetto. Il quale si era recato da Norcia a Roma, secondo la consuetudine del tempo, per prepararsi alla carriera senatoria. Da qui partì per Affile, città dove ebbe luogo il suo primo miracolo conosciuto. Raggiunse poi Subiaco, dove iniziò la sublime avventura contemplativa della famiglia benedettina, diventando così, per la posterità, il Santo e Glorioso Patriarca del monachesimo occidentale“.