Qual è la via più lunga di Roma?

Roma è le sue strade. Proprio su questi percorsi, in numerose occasioni, troviamo le tracce storiche della Città Eterna, con segni tangibili dei secoli passati che sono arrivati fino ai nostri giorni. Proprio sulle vie urbanistiche, che collegano in particolar modo Roma al mare o alle altre località del Centro Italia, vediamo una rappresentazione urbanistica moderna degli antichi percorsi vissuti dai romani.

La via più lunga di Roma? La Cristoforo Colombo

È da considerare una delle strade più famose di Roma, per la notevole presenza di motorizzati che ogni giorno l’attraversano. La strada, nella sua progettazione, svolge un ruolo chiave nella circolazione veicolare della Città Eterna: quella di collegare il Centro Storico al mare di Ostia. Partendo dalla Fontana dello Zodiaco nel territorio del X Municipio, la strada si prolunga fino alla zona di Terme di Caracalla, in un percorso di quasi 27 chilometri.

Una strada di collegamento con vari quartieri di Roma

Partire da Ostia facendo la Cristoforo Colombo, non è più l’esperienza che effettuavano i nostri genitori. Se prima tra il territorio lidense e l’Eur c’erano pochi quartieri, l’urbanizzazione di fine Anni ’90 ha completamente stravolto le geografie tra X, IX, VIII e I Municipio. Partendo da Ostia, con la nostra macchina supereremo realtà come Castel Fusano, l’Infernetto, l’Axa, Casal Palocco, Giardini della Colombo, Malafede, Giardino di Roma, Tenuta del Presidente, Mezzocammino, l’Eur, Marconi, San Paolo, Laurentina, Montagnola, Tor Marancia, Quartiere Appio, Garbatella, Appio Latino e Terme di Caracalla, in pieno Centro Storico capitolino.

Il fascino turistico di questa strada

La stampa ci parla della Cristoforo Colombo solo come un collegamento urbanistico, tra Roma e Ostia, perennemente intasato dal traffico. Nonostante i problemi di traffico, bisogna vedere i percorsi che affacciano su questa lunghissima tratta negli oltre 20 km di percorrenza. Pensiamo anzitutto alle stradine che collegano la strada alla Pineta di Castel Fusano, in passaggi immersi nella natura e che richiamano sportivi (qui si allenano ancora oggi campioni olimpionici di atletica leggera) o amanti del trekking. Pensiamo agli stessi sentieri forestali del X Municipio, in percorsi che già venivano utilizzati dai romani durante l’edificazione le origini dell’Antica Roma.

Non dimentichiamo, nel territorio del IX Municipio, il passaggio sopra il Laghetto dell’Eur, che offre una vista spettacolare sulla vasca artificiale di rimpetto a viale America, oppure l’immensa vista – a poca distanza – del Palazzo Eni su piazzale Enrico Mattei o la Basilica di San Pietro e Paolo. Tutto ciò, poi, non dimenticando le strade che collegano alle Fosse Ardeatine, l’area dell’Appia o le mure aureliane.

Via Cristoforo Colombo, da visitare anche in bicicletta

Attraversare via Cristoforo Colombo in macchina o in motocicletta, è riduttivo. Da decenni, la strada è vissuta anche da ciclisti provenienti da ogni parte del Lazio, che per svago partono dalla rotonda di Ostia e decidono di raggiungere con la loro bicicletta le zone dell’Eur o, addirittura, del Centro Storico di Roma. Una traversata dove, gli sportivi, possono fermarsi anche alle fresche fontanelle – se attive – di Castel Fusano o qualche trattoria locale tra il X e il IX Municipio (maggiormente indicate quelle nella zona della Pineta, all’altezza dell’Infernetto).

Dopo la storia, sulla Colombo si è sviluppato anche il turismo commerciale

La Cristoforo Colombo non si è contraddistinta solamente per la presenza della Pineta di Castel Fusano, il sentiero Trilussa o i numerosi quartieri che ci affacciano davanti. Nel tempo, pur avendo perso l’ex Fiera di Roma alla Montagnola, a livello di attrazioni commerciali ha saputo sfruttare dei nuovi innesti urbanistici. Parliamo dell’apertura dell’area commerciale di Giardini della Colombo, alle porte dell’Infernetto, ma soprattutto del centro commerciale Euroma2, che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di romani all’interno dei propri spazi.