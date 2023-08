Queste tre annate delle Lire oggi valgono 500 euro: ti conviene controllare

Oggi vi parleremo delle 100 Lire considerate rare e che possono arrivare a valere anche 500 euro. Se siete curiosi di sapere di quale si tratta e che caratteristiche devono possedere per far gola ai collezionisti e poter essere vendute all’asta, non vi resta che continuare la lettura.

Attenzione a queste monete di 100 Lire: valgono un sacco

Chi non ricorda la mitica moneta da 100 Lire? Su un lato c’era sempre la rappresentazione della maestosa Dea Minerva, ma nel corso dei decenni ne sono state coniate diverse versioni, alcune delle quali oggi valgono davvero un sacco di soldi. Quelle ambite dai collezionisti sono le monete da 100 Lire a tiratura limitata e quindi considerate praticamente introvabili oggi.

Oggi sul mercato numismatico sono fortemente ricercate perché considerate rari pezzi da collezioni le monete da 100 Lire annata 1959, 1960 e 1961. Anche quelle coniate nel 1958 e nel 1959 hanno un certo valore, ma non come le tre annate che vi abbiamo appena rivelato.

Nel concreto le monete da 100 Lire annata 1959, 1960 e 1961 oggi hanno un valore sul mercato numismatico di 550, 650€ ciascuna. Incredibile vero? Quindi se siete collezionisti di monete antiche e avete questi rari pezzi da collezione potete anche metterli all’asta ed arrivare a guadagnare intorno ai 1000€ per una semplice moneta da 100 Lire.

Quanto valgono oggi le monete del vecchio conio?

Se facendo ordine in soffitta e in vecchi cassetti avete trovato delle monete del vecchio conio? Fate attenzione perché potrebbero valere una vera e propria fortuna! La prima cosa da fare è valutare le condizioni della vecchia moneta o banconota: è in perfetto stato di conservazione o risulta graffiata?

Per quanto riguarda le monete del vecchio conio che oggi hanno maggior valore sul mercato numismatico, oltre alle 100 Lire annata 1959, 1960 e 1961 (le 100 Lire Minerva) ci sono la “1 Lira Arancia 1947” che vale circa 1500€ se in perfetto stato di conservazione. Questa moneta presenta una donna con spighe sul fronte e un ramo di arancio sul retro.

Di gran valore è anche la “2 Lire Spiga 1947” che può valere fino a 1800€ in condizioni a “a fior di conio”. Si riconosce perché davanti ha una spiga, mentre sul retro ha un contadino a lavoro nei campi.

Ha un certo valore anche la “5 Lire Uva 1956”, coniata quando l’Italia era già una Repubblica e non più una monarchia.

Le 50 Lire 1958 sono considerate molto rare e il loro valore può raggiungere 2000€, anche se ne furono coniate parecchie (800.000 pezzi). Le 5 Lire anno 1956, invece, furono coniate solo 400.000 pezzi e quindi sono praticamente introvabili oggi e il loro valore può arrivare a 2000€.

In sintesi se facendo pulizie trovate vecchie monete non buttatele via pensando siano oggetti di nessun valore, ma prestate attenzione all’anno a cui risale la moneta e al suo stato di conservazione e poi mettetela in vendita, magari all’asta, e cercate di guadagnarci la somma più alta possibile. Non vi resta che provare a fare affari! Magari vi appassionate e diventate anche voi collezionisti di vecchie monete e banconote del passato conio. Come i francobolli, anche le collezioni di monete, sono un passatempo molto interessante.