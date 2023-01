Rompere i confini convenzionali: l’arte e il misticismo di Chloe Chen e le sue illustrazioni

L’illustratrice emergente Chloe Chen (Yanran) ha solo 17 anni, ma le sue disegni surrealisti hanno già portato a collaborazioni con marchi come Moleskine e Balenciaga. Studiando in Giappone, la giovane artista cinese ha preso in mano un pennello per la prima volta a tre anni. A 13 anni, aveva iniziato a creare straordinarie illustrazioni ricche di immaginazione e creatività. La maggior parte del suo lavoro scava nel mondo dei sogni, dove il tempo e lo spazio non hanno limitazioni.

All’apparenza, l’universo artistico di Chen potrebbe sembrare giocoso e leggero, spesso con ragazze immmerse nello spazio intangibile tra l’innocenza dell’infanzia e l’adolescenza scettica. Ma avvicinandosi al quadro, ci si tuffa a capofitto in un regno perplesso dove incubi e misteri si mescolano a riflessioni profonde sulla propria anima. Lo stile di Chen, colorato, moderno e tendente al manga, è completamente permeato da sensazioni di ansia, paura e orrore. “Amo gli artisti di fumetti horror come Kazuo Umezu, Shintaro Kago e Suehiro Maruo“, afferma l’illustratrice parlando delle sue fonti di ispirazione. “Mi piace il senso di mistero del loro lavoro. Sono sempre affascinata dalle storie dei fumetti horror“.

Il lavoro di Chen è delicato e indagatore, una delicatezza del suo pennello che contrasta con i temi difficili e le domande esistenziali che affronta in ogni opera. In Vertigo c’è la presenza di occhi astratti deformati, un tocco surrealista che richiama gli orologi che si sciolgono di Salvador Dalí, e una dinamicità orrorifica che richiama The Scream di Edvard Munch. Nel frattempo, in I Met a New Friend c’è una osservazione malinconica e ironica sulla scelta di differenti volti, con i robot meccanici che offrono scelte simili a come sfogliamo filtri e storie nel mondo digitale.

Le opere di Chen mischiano il bello e il brutto, il bizzarro e il reale. Le forze e i concetti opposti non lottano per il dominio nella sua arte. Semplicemente coesistono. Questo approccio osservativo alle realtà e alle dicotomie della vita riflette la sua visione del mondo come adolescente e artista. “Tutti affrontiamo situazioni su cui non possiamo fare nulla, dobbiamo solo andare avanti”, dice Chen. “Non è una cosa brutta, è solo vita. La vita è come una palla di filo. L’arte mi aiuta a sbrogliarla”.