Trattorie in centro a Roma, quali sono i migliori indirizzi? Ottima cucina romana

Ogni trattoria ha una sua storia, ma la cucina romana è sacra per ognuna di essa. Ecco le migliori trattorie dove rispettare la tradizione gastronomica della Capitale.

Mangiare bene è probabilmente tra i tuoi primi pensieri nei tuoi itinerari romani. La cucina romana è famosa per i suoi piatti tipici, che si tratti della tradizionale pasta cacio e pepe, carbonara, amatriciana e alla gricia o delle pinse croccanti. Come molte città famose, Roma ha anche però la sua buona dose di trappole per turisti, quindi è importante sapere dove andare, soprattutto quando si parla di trattorie storiche, per cui ecco le migliori scelte a Roma.

Da Enzo al 29

Un pittoresco ristorantino situato in una strada più tranquilla di Trastevere, Da Enzo è una delle trattorie più caratteristiche di Roma e attira una folla per la sua cucina semplice e onesta e per i pochi tavoli all’aperto. Mangiare qui ti sembrerà un rituale di famiglia, con porzioni abbondanti sapientemente preparate. Nulla è fuoriposto nel menù – dalla carbonara, alle polpette ai carciofi brasati fino al tiramisù – ma presentati presto, altrimenti dovrai aspettare a lungo.

Trattoria Pennestri

Con i suoi interni accoglienti e il servizio cordiale, la Trattoria Pennestri è il tipo di trattoria che invita a fermarsi e godersi un pasto piacevole in buona compagnia. Come l’ambiente, il menu è rustico ma raffinato, con una selezione curata di piatti creativi che sfruttano al meglio gli ingredienti di stagione. Ottima anche la carta dei vini, con un’ampia scelta al bicchiere. Risparmia spazio per uno dei migliori dessert della città: una mousse al cioccolato dolce e salata servita con focaccia sarda e infusa al rosmarino.

Da Cesare al Casaletto

Situato al capolinea del tram 8, che si snoda attraverso il quartiere di Trastevere, la posizione di Cesare al Casaletto anche se è fuori dal centro città non perde la sua popolarità tra turisti e gente del posto. Questa trattoria informale è il punto di riferimento di molti scrittori di cibo, blogger e mangiatori appassionati di Roma, grazie alla sua atmosfera familiare e ai piatti deliziosi. Ordina gli gnocchi fritti serviti su una salsa fusa di cacio e pepe e non farti mancare la trippa romana alla menta e la coda alla vaccinara, preparate alla perfezione.

Felice a Testaccio

Testaccio è ampiamente considerato il miglior posto per assaggiare la cucina romana, e questa trattoria è la sua stella ineguagliabile. Con pavimenti a scacchi retrò, tovaglie bianche e una gamma allettante di piatti tradizionali, il ristorante con la cucina “vecchia scuola” è perfetto per un piacevole pranzo del fine settimana con la famiglia o una scelta romantica per una cena gourmet. La pasta cacio e pepe è il piatto forte di Felice a Testaccio: una porzione gustosa di spaghetti, formaggio fuso e pepe nero arriverà per saziarti appena sfornata in tavola.