Velletri, al via la 27^ edizione della Festa delle Camelie: ecco le date ed il programma completo

Velletri, nella provincia di Roma, è la Città delle Camelie da 1995 per il suo “luogo dal terreno vulcanico e fertile, particolarmente adatto alla coltivazione di questa pianta”, e anche questo si prepara per festeggiare la 27^ edizione.

Il fine settimana tra il 18 ed il 19 Marzo 2023 la città veliterna sarà intrisa di colori e profumi floreali, ma anche dal folklore e dalla tradizione che l’hanno caratterizzata in tutti questi anni.

Per tale l’occasione, i Musei Civici di Velletri (Museo Archeologico “Oreste Nardini”, Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani e Area Archeologica delle SS. Stimmate) saranno aperti sabato 18 dalle 14 alle 19 e domenica 19 dalle 10 alle 19.

Il Programma- Sabato 18 Marzo 2023

Si inizia sabato 18 Marzo con le seguenti attività:

-Ore 14 – Visita guidata al Museo Archeologico “Oreste Nardini”;

-Ore 15 – Iniziativa “I fiori nell’antichità e nell’arte“, a cura del Gruppo Archeologico Veliterno. Presso la Sala Conferenze dei Musei verrà rappresentato l’antico rito delle Veneralia. Ci saranno degli interventi sulla rappresentazioni di fiori e piante nelle opere d’arte dall’antichità al ‘600;

-Ore 16 – Visita guidata all’Area Archeologica delle SS. Stimmate;

-Ore 17.30 – Visita guidata “Natura docet. La botanica nell’archeologia“. Vi aiuterà a conoscere il significato mitologico di alcune specie di piante, di cui saranno indicate anche caratteristiche botaniche, rappresentate nei reperti esposti al Museo Archeologico “Oreste Nardini”.

Il Programma-Domenica 19 Marzo 2023

Le attività per la domenica 19 Marzo saranno le seguenti:

-Ore 10 – Visita guidata presso il Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani;

-Ore 11 – “Colori, acqua e… camelie!“, laboratorio per bambini dagli 8 anni in su, che permetterà agli appassionati di disegno piccoli e grandi di provare il disegno dal vero del bel fiore giapponese e di sperimentare la tecnica dell’acquarello guidati da una pittrice.;

-Ore 12 – Visita guidata presso il Museo Archeologico “Oreste Nardini”;

-Ore 15.30 – Visita guidata all’Area archeologica delle SS. Stimmate, dove sarà ospitato il workshop “Kokedama. Fare amicizia con i fiori“ a cura di Poppy Flowers. L’esperta insegnerà ai partecipanti a realizzare un kokedama, un “bonsai volante” composto da muschio (koke), terra (dama), foglie e fiori. Ognuno potrà portare a casa il proprio prodotto artigianale;

-Ore 17 – Visita guidata all’Area Archeologica delle SS. Stimmate.

In occasione di questa festività il biglietto d’ingresso ai Musei sarà ridotto a 2 euro per l’ingresso a un museo; a 4 euro per l’ingresso nei due musei. Mentre l’ingresso all’Area archeologica è sempre gratuito e si potrà ritirare eccezionalmente presso la biglietteria in via Goffredo Mameli 4-6. Sarà possibile ritirarli nell’Area archeologica delle SS. Stimmate in via delle Stimmate 15.

Il costo delle visite guidate è a pagamento. Il costo è di 3 euro; quello del laboratorio è di 5 euro. Il costo del workshop è di 35 euro (prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 marzo).

L’iniziativa “I fiori nell‘antichità e nell’arte“ di sabato 18 marzo è gratuita. Domenica 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, le visite guidate sono gratuite per tutti i papà.

La prenotazione è consigliata fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: 0696158268; museicivicivelletri@gmail.com