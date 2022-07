Velletri, Biagio Izzo sarà ospite nella serata dell’8 luglio 2022

Il comico e attore Biagio Izzo sarà ospite della città di Velletri per la serata dell’8 luglio 2022.

Terrà il suo show comico a Piazza Cairoli a partire dalle ore 21:30.

Questa iniziativa rientra tra quelle proposte dal Comune di Velletri in occasioni delle serate estive. Hanno già iniziato con eventi simili, a partire dalla notte bianca che si è tenuta sabato 2 luglio per tutto il centro città.

Come si è aperta ieri, domenica 3 luglio, la rassegna culturale di Velletri Libris organizzata dalla libreria Mondadori e che si svolge presso la Casa delle Culture e della Musica. Queste rassegna ha raccolto in sè diversi personaggi celebri tra cantanti, giornalisti e scrittori, che animeranno le serate veliterne fino al 10 settembre, con un incontro a settimana.

Senza dimenticare il cinema all’aperto che si terrà tutte le sere fino ai primi di settembre al costo di soli 3 euro, sulla piazza del Comune.

Biagio Izzo: chi è, vita e carriera

Ma ritorniamo a Biagio Izzo e conosciamolo più da vicino. Il suo nome e la sua comicità lo precedono, ma è sempre un piacere parlare di personaggi che danno lustro all’ Italia, anche e soprattutto in campo artistico.

Izzo è un comico, un attore e un cabarettista e conduttore televisivo italiano.

Nel 1983 ha formato un duo comico con un altro cabarettista, Ciro Maggio, la coppia si chiamava Bibì & Cocò. Il duo era famoso nell’ambiente partenopeo grazie alle comparsate sulle emittenti televisive locali, e per la produzione di musicassette con brani comico-demenziali. Questa popolarità li portava ad essere chiamati ad esibirsi molto spesso durante le cerimonie nuziali di molte coppie napoletane, spesso presenziando in più cerimonie durante la stessa giornata.

Izzo ha poi raggiunto il successo con TeleGaribaldi, sull’emittente regionale campana Canale 9, e successivamente con Pirati e Pirati Show, su TeleNapoli34. Ma si era già fatto conoscere a livello nazionale con il programma Macao, condotto da Alba Parietti. In quel periodo dopo l’esperienza di TeleGaribaldi, aprì il “Cabaret Portalba” (ex Teatro Bruttini). Nei primi anni 2000 è stato anche presente nei film di Natale con Boldi e De Sica Body Guards – Guardie del corpo (2000), Merry Christmas (2001), Natale sul Nilo (2002), Natale in India (2003), e ha partecipato spesso a Buona Domenica.

Questi sono solo alcuni dei grandi successi portati in scena dal grande maestro.

Per sapere con quale altro show ci stupirà questa volta, non bisogna far altro che partecipare all’evento di venerdì 8 luglio.