Velletri, inaugurata la 27^ edizione della Festa delle Camelie

Complice una bella giornata di sole, oggi, sabato 18 Marzo 2023 si è aperta la 27^ edizione della Festa delle Camelie a Velletri. In provincia di Roma. Ricordiamo che la camelia non è un fiore autoctono, ma è un fiore che venne importato qui a Velletri da un Gesuita alla fine del 1600 e da lui prese il nome, Camel. Si scoprì che questo fiore riuscì ad attecchire bene in questo territorio, tanto da diventarne simbolo della città. I festeggiamenti proseguiranno anche per tutta la giornata di domenica 19 Marzo 2023.

Sabato 18 Marzo- Programma

La festa si è aperta con l’inaugurazione alle ore 15:00 presso la piazzetta Martiri di Pratolungo, angolo Via Pia.Presenti il Sindaco di Velletri, Orlando Pocci, il delegato per la Festa delle Camelie, Mauro Leoni, l’Assessore Regionale al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, Sua Eccellenza Monsignore Stefano Russo e il Ministro Francesco Lollobrigida ed il Consigliere Lena. Presenti anche i sindaci dei comuni limitrofi, quali Lariano, Albano, Lanuvio. Subito dopo si sono esibiti gli Sbandieratori e Musici di Velletri seguiti da un corteo di bambini in nome della pace che hanno sfilato da Piazza Garibaldi, gremita di gente, per giungere, poi, fino a Piazza Cairoli. Passeggiando per il centro storico dei Velletri si sono potuti ammirare esposizioni, artigianato artistico, florovivaisti e tanti laboratori, anche per bambini.

Cerimonia del Tè- Associazione Chai Qi

Dalle ore 16, presso il Chai Qi, si è potuto assistere al laboratorio sensoriale sul Tè. L’associazione, quest’anno, festeggia i suoi 8 anni di attività, nata proprio nel giorno della festa della camelia. Come ci ha spiegato Maria Milo, ideatrice del circolo, la camelia è una pianta del tè. Stiamo parlando della Camelia Sinensis, il cui fiore viene raccolto appena spunta la gemma. A differenza, invece, della camelia japonica che è quella tipica di esposizione.

Maria ha poi tenuto a precisare che i colori del tè dipendono dalla lavorazione delle foglie. Inoltre, la Milo, chiede a gran voce che questo tipo di camelia, peraltro molto costosa, possa essere impiantata qui a Velletri, visto che questa pianta trova il suo habitat nel terreno viticolo, di cui Velletri è molto ricca. L’origine del nome Chai Qi significa ” energia del tè”.

Mostra di Pittura “Il profumo della Bellezza”

Lasciando il centro e le vie limitrofe e dirigendosi verso l’interno della città, presso La Casa delle Culture e della Musica, in piazza Trento e Trieste, si è potuta ammirare una coloratissima mostra di pittura dal nome “Il profumo della Bellezza”. La mostra sarà visitabile anche durante la domenica. Le pittrici che hanno esposto sono: Patrizia Grande, Lucia Basile, Andrea Elizabeth Dane, Adriana Ficarra, Pina Falzoi, Marina Acciari.

Presentazione del libro di Maria Lanciotti “Spirali. Appunti di un vissuto”

Alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale “Augusto Tersenghi”, sempre nel complesso dell’ex convento del Carmine, la scrittrice Maria Lanciotti ha presentato la sua ultima fatica: “Spirali. Appunti di un vissuto”.

Hanno dialogato con lei, il responsabile della Biblioteca, Leonardo Ciocca, e la collaboratrice della Cooperativa Biblionova, Maria Antonetti. Il libro è è una raccolta di componimenti poetici, alcuni editi, molti inediti, alcuni dei quali scritti di recente, altri lontani nel tempo, messi insieme in modo da formare un lavoro che si poi diventa unitario. Interessante è stato il motivo per cui l’autrice abbia voluto intitolare la sua opera con la parola ‘spirale’. ” Perchè la spirale la ritroviamo un po’ in tutto”- ha spiegato l’autrice- “è movimento, è vita!”- ha precisato la Lanciotti. Altrettanto significativa la sua risposta ad una domanda dal pubblico quando le è stato chiesto quand’è che ha cominciato a comporre poesie e perchè. ” Io sono stata posseduta dalla poesia. Non so se sia un dono o una condanna!”. Queste parole tratteggiano bene il fuoco dentro che ancora anima l’ottantenne giornalista-scrittrice.

“Cento Città in musica”- concerto

I festeggiamenti della prima giornata si sono conclusi con il concerto “Cento Città in musica” , “Voci nei fiori Serata all’opera” presso il Teatro Artemisio G.M. Volontè. Come Soprano abbiamo trovato Roberta Polverini, come Tenore Matteo Sartini, il MezzoSoprano Valentina Pennacchini, all’Orchestra Vincenzo Bellini e il Direttore Massimiliano Picca.