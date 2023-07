Velletri, intervista alla scrittrice Chiara Gamberale: l’autrice ha presentato il suo ultimo romanzo

Occhi piccoli e stretti, sguardo fiero e un fuoco dentro che la anima: così si è presentata Chiara Gamberale il 6 luglio 2023 presso la Casa delle Culture e della Musica in Velletri, Roma.

La Gamberale è scrittrice, autrice radiofonica e televisiva italiana. Nella serata di questo giovedì la scrittrice era in tournée nella cittadina dei Castelli Romani per presentare il suo ultimo libro, “I fratelli Mezzaluna” e per ricordare con il pubblico i primi 10 anni dall’uscita del suo romanzo “Per 10 minuti“.

Breve intervista a Chiara Gamberale

L’autrice è stata molto disponibile nel rilasciarci un’intervista al volo anche grazie ai proprietari della libreria Mondadori di Velletri(Guido Ciarla e Aurora De Marzi) che hanno coordinato l’evento.

La prima domanda che le abbiamo rivolta è stata: Chiara, quest’anno si celebrano i 10 anni del tuo libro Per dieci minuti: ti aspettavi tutto questo successo? E lei, soppesando un po’ la domanda, ha così risposto: “Sì, e ti darò una risposta: più che il successo, mi aspettavo che le persone sarebbero state contagiate da quello da cui erano contagiate le persone intorno a me mentre facevo questo gioco(ossia, quello di fare ogni giorno per dieci minuti delle cose mai fatte-ndr). Ho fermato il romanzo a cui stavo scrivendo proprio per fare ciò vedendo che c’erano tanti lettori che mi scrivevano per sapere cosa stessi facendo oggi. Ed ero sempre più consapevole che questo messaggio sarebbe arrivato forte e chiaro a tutti. Io ho iniziato questo gioco all’insegna della pura gratuità di chi vuole migliorare la propria vita. Ma l’editore Mondadori mi disse che non andava bene perchè non era un romanzo, così venne pubblicato da La Feltrinelli.” L’autrice ha continuato a spiegarci che voleva farne un libro-amuleto, tant’è che la confezione fu rigida sin dall’inizio. Ha precisato anche che lei non era solita dare una soluzione nei suoi libri, ma questa volta invece, questo romanzo, è all’insegna della condivisione di tante problematiche comuni ai più. Ha terminato la sua risposta con questa affermazione: “Se dentro non ci fosse stata la mia vera vita, non contagiava così tanto”.

E’ stata la volta della seconda domanda, riferita proprio al libro che era venuta a presentare: Da poco è uscito il tuo ultimo romanzo “I fratelli Mezzaluna“, un genere molto vicino a Il Piccolo Principe o Alice nel Paese delle Meraviglie: come mai ti sei accostata a questo genere letterario?. “Perchè è sempre stato un mio grande desiderio- ha affermato con la luce negli occhi- ho sempre trovato la perfezione in questi libri che sostituiscono i simboli alla psicologia e, ad ogni età in cui li leggi, ti trasmettono un messaggio diverso. Eppoi, la nascita di mia figlia mi ha fatto familiarizzare con un linguaggio che vive di simboli e non di psicologia. Quindi, per parlare del fatto che non dobbiamo avere paura delle nostre emozioni profonde, forse era il caso di trovare una forma che potessero leggere sia gli adulti sia i bambini ma soprattutto gli adolescenti.

Infine le abbiamo chiesto come mai sia tornata nuovamente a Velletri, e lei ci ha risposto con orgoglio che questa sarà almeno la quarta volta che ritorna qui e la seconda a cui partecipa all’edizione di Velletri Libris, la rassegna internazionale di letteratura presso cui si è svolta la sua serata. La Gamberale ha tenuto a precisare che deve tutto alle librerie, quindi, se lei oggi può fare qualcosa per loro, lo fa con stima e gratitudine.

Trama “I fratelli Mezzaluna”

A Gabaville la vita scorre serena. E’ il Villaggio Perfettissimo dove nessuno litiga mai e tutti vorrebbero nascere e crescere . Tutti tranne loro. Lena e Alen, i gemelli Mezzaluna, figli di Maddy La Matta, nati in una notte misteriosa di luna spaccata a metà. Sono diversi dagli altri pacifici abitanti di Gabaville, perché Lena ha il potere di fare domande di fuoco che frugano nei cuori, Alen, con i suoi silenzi, sa leggere nella testa di chi ha davanti. Chi è il padre dei gemelli? Nessuno lo sa: loro sanno solo che viveva sulla luna e che si è perso fra le galassie. Una storia che però è completamente falsa. Quando Lena e Alen scoprono che la madre gli ha raccontato una bugia, scappano e vengono risucchiati nel Mondo Sottopelle, un posto molto diverso da Gabaville, dove regna lo Scuro che inchioda i cuori e le teste di tutti alla rabbia, alla paura e alla vergogna. Qui i Mezzaluna vivranno avventure incredibili, incontreranno creature mai viste prima, impareranno che è possibile essere felici e allo stesso tempo imbarazzati, arrabbiati e allo stesso tempo innamorati E finalmente non solo scopriranno la vera storia dei loro genitori, ma, grazie a un’impresa per cui serve tutto il coraggio che nemmeno loro sanno di avere, cambieranno anche il destino di un intero mondo. Anzi, di due mondi.

Chiara Gamberale ha firmato un romanzo che ci fa guardare alla paura e al bisogno delle emozioni e crea un mondo nuovo (anzi, due mondi) da dove non si potrà più tornare indietro.