Velletri, Vittorio Sgarbi presenterà il suo ultimo libro: ecco dove incontrarlo e quando

Il critico d’arte più singolare di tutti i tempi sarà ospite della cittadina dei Castelli Romani per presentare la sua ultima opera.

Vittorio Sgarbi, infatti, sarà ospite della libreria Mondadori di Velletri, presso la Casa delle Culture e della Musica sabato 26 agosto 2023, alle ore 21:00. In questa occasione illustrerà al pubblico il suo nuovo romanzo dal titolo “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”, già in libreria dalla fine di maggio.

Di cosa parla il nuovo libro di Sgarbi

In quanto critico d’arte, ma soprattutto appassionato della stessa, Vittorio Sgarbi è sempre andato alla ricerca della bellezza. E questa volta l’ha fatto andando alla ri-scoperta di quei tesori molto spesso dimenticati.

Per fare ciò, l’autore ha percorso in lungo e in largo il Bel Paese, recandosi in musei e case d’aste, palazzi e chiese in luoghi remoti, studiando i cataloghi e osservando le opere in prima persona.

Il suo è stato un percorso a dir poco straordinario; infatti, ha scoperto un busto di Canova in una collezione privata, nonché nuove opere di Guido Cagnacci, Lorenzo Lotto e Guercino. Ma ha individua anche un Caravaggio a Madrid: un caso diventato di rilevanza mondiale. Tra le opere ‘ritrovate’ ci sono, inoltre, varie rappresentazioni della Madonna con bambino risalenti al trecento o al quattrocento, dimenticati per molto tempo.

La sua nuova fatica racchiude, pertanto, quei capolavori che egli aveva già racconto sulle pagine di Sette, ossia il settimanale di cultura e attualità del Corriere della Sera.

Man mano che si leggerà il libro, si verrà trasportati sempre di più in luogo affascinanti e ricchi di sorprese.

Ultimi best-seller pubblicati e mostre curate

Vittorio Sgarbi è autore di molteplici opere pubblicate nel corso della sua lunga carriera. Tra questi ricordiamo:

Rinascimento. Con la cultura (non) si mangia – di Vittorio Sgarbi e Giulio Tremonti

Ed. Baldini & Castoldi – 2017

La Costituzione e la bellezza – di Michele Ainis e Vittorio Sgarbi

Ed. La nave di Teseo – 2016

Dall’ombra alla luce. Da Caravaggio a Tiepolo. Il Tesoro d’Italia. Vol. 4 – di Vittorio Sgarbi

Ed. La nave di Teseo – 2016

Non solo; egli è stato curatore di alcune delle mostre d’arte più importanti in Italia. Tra le altre, vogliamo ricordare:

Rinascimento Segreto a Pesaro, Urbino e Fano

Lotto, Artemisia, Guercino. Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi al Castello di Novara

Il Museo della Follia. Da Goya a Bacon al MuSa di Salò.

Per approfondire di più la sua molteplice natura, personale ed artistica, vi rimandiamo al sito ufficiale del critico d'arte: