Elezioni Pomezia, Veronica Felici: Ambiente, rifiuti e rilancio del litorale, città più green e pulita

“Tra le proposte che avanzo nel mio programma politico – prosegue Felici – ci sono anche l’opposizione ai progetti di impianti di trattamento dei rifiuti in corso di autorizzazione in Regione e in Provincia. C’è la mappatura delle coperture in eternit sul territorio ed incentivazione alla rimozione e bonifica dei medesimi. C’è la richiesta all’ARPA di stazioni fisse di Misura Strumentale Continua della qualità dell’aria nelle zone a maggior intensità di traffico, un piano di risanamento condiviso per la miniera abbandonata della Solfatara e realizzazione degli invasi di raccolta ed accumulo dell’acqua piovana per i periodi di siccità. E ancora, il potenziamento di una squadra di Polizia Locale Ambientale adeguatamente attrezzata e con requisiti specifici. Inoltre la maggior frequenza nella raccolta dell’umido e dei rifiuti maleodoranti e un incremento del numero e della diffusione di isole ecologiche sul territorio. Tutto questo per una città più green e pulita. È ora di cambiare. In meglio! Lo dobbiamo ai cittadini e lo dobbiamo a Pomezia”.

Litorale più pulito