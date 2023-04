Nicola Zingaretti a Pomezia per Eleonora Napolitano (VIDEO)

Giovani e salute mentale. È l’iniziativa che hanno organizzato i Giovani Democratici con il candidato Enrico Mangano e alla quale hanno partecipato anche Nicola Zingaretti, ex Segretario Nazionale del Partito Democratico, e la candidata a sindaca di Pomezia del centrosinistra, Eleonora Napolitano.

Salute mentale: un problema che colpisce i giovani

Tanti i volti giovani presenti al Comitato di Napolitano, con l’ex Presidente della Regione Lazio che ha ricordato la necessità di occuparsi di un tema così importante come quello della salute mentale, che colpisce in particolar modo le giovani generazioni, ma che riguarda tutti e tutte.

“C’è bisogno di un’amministrazione che sappia confrontarsi con i giovani e che costruisca una città a misura dei loro interessi e delle loro passioni. Noi vogliamo prenderci carico di questo impegno e mettere il loro punto di vista al centro dei nostri programmi. Pomezia è una città di giovani ma non una città per giovani. Sono felicissima di essere sostenuta da tante ragazze e ragazzi che hanno deciso di sostenere il nostro progetto per Pomezia. Il tema della presa in carico delle difficoltà di tutti i cittadini sarà per noi centrale”, ha dichiarato la candidata sindaca del centrosinistra Eleonora Napolitano durante il dibattito. “Questa iniziativa è l’ennesima conferma che anche sul tema delle fragilità la soluzione c’è, ma dipende da chi governa. Per questo dobbiamo avere Eleonora Napolitano Sindaca!”, ha aggiunto l’onorevole Nicola Zingaretti.

