ADR (Aeroporti di Roma) cerca personale, quali sono i requisiti richiesti? Come candidarsi

La società che gestisce gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino, ADR, è in cerca di personale per l’assistenza ai viaggiatori con disabilità da inserire all’interno dello scalo Leonardo Da Vinci. Una figura che dovrà assolvere all’impegno di assistere le persone disabili al momento della partenza, del transito e dell’arrivo.

Requisiti richiesti ai candidati

Le figure che verranno selezionate devono rispondere a specifici requisiti tra i quali:

diploma di scuola superiore

essere in possesso della patente B

disponibilità a turni part-time e anche notturni, nonché nei giorni festivi

Le caratteristiche che devono avere gli assistenti

Viene richiesta, in particolare una buona capacità comunicativa e di problem solving, così da far sentire il viaggiatore a proprio agio riuscendo a superare anche eventuali difficoltà che gli si prospettano nell’assolvimento del suo impegno lavorativo. L’impegno di queste figure professionali sarà rivolto, principalmente a tutte quelle attività che sono volte a dare supporto a quei passeggeri con mobilità ridotta. Si tratta di tutta una serie di compiti che il candidato dovrà essere in grado di assolvere grazie a una buona capacità comunicativa e di lavoro di squadra.

Qual è la sede di lavoro e come fare domanda

La sede di lavoro sarà l’aeroporto di Fiumicino ed è previsto per i prescelti un contratto a tempo determinato. Per poter partecipare alle selezioni occorre inviare il proprio Curriculum online accedendo al sito dell’ADR in particolare alla voce ‘Addetti passeggeri a ridotta mobilità’. Possono partecipare alle selezioni tutti coloro che rientrano nei requisiti indicati.

I diritti dei viaggiatori con mobilità ridotta

A prescindere dalle compagnie aeree scelte per il viaggio i passeggeri a mobilità ridotta godono di diritti che vengono loro garantiti in qualsiasi aeroporto europee. La richiesta di assistenza va formulata con almeno 48 ore di anticipo rispetto al viaggio programmato, contattando la compagnia aerea, la biglietteria o anche il tour operator. In tutta la fase di imbarco, con relativo check-in, controlli, registrazioni bagagli, anche per accedere ai servizi igienici dello scalo aeroportuale, e per raggiungere il gate o, all’arrivo, nel ritiro dei bagagli, il viaggiatore con mobilità ridotta avrà diritto all’aiuto necessario offerto da un assistente di viaggio. I passeggeri, però, non potranno contare su assistenza nel corso del volo per il consumo di pasti. In quest’ultimo caso sarà necessaria la presenza di un accompagnatore.