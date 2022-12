Aeroporto di Fiumicino, Madalina Ghenea derubata del proprio trolley con preziosi gioielli

L’attrice e modella rumena, Madalina Ghenea, atterrata all’Aeroporto di Fiumicino, è stata derubata dei propri preziosi gioielli e alcuni effetti personali di grandi valore. Il furto è avvenuto all’uscita del gate, quando era in prossimità di prendere un NCC per uscire fuori dalla zona aeroportuale. Il ladro si è mosso con grande scaltrezza, forse aiutato anche da un complice, considerato come ha saputo avvicinarsi senza troppi problemi alla diva e successivamente sottrarle la borsa.

Il furto a Madalina Ghenea presso l’Aeroporto di Fiumicino

Il fatto sarebbe avvenuto domenica sera, quando la modella rumena era arrivata nella Capitale dopo un suo recente lavoro a Riyadh, ovvero la Capitale dell’Arabia Saudita. Madalina Ghenea era a Roma per ritirare un premio alla propria carriera artistica, considerata com’era prevista la sua presenza presso la Magnifica Awards Roma, manifestazione organizzata da Tiziana Zampieri e che pubblicizzava sui social le partecipazioni di grandi volti del cinema italiano e internazionale.

Uscita dal gate dall’Aeroporto di Fiumicino, l’attrice avrebbe incontrato il ladro. Un incrocio non casuale, considerato come lo stesso furbastro si è fatto trovare precisamente dove era diretta la famosa attrice. Qui, una volta avvistato il pesante trolley, di cui probabilmente sapeva anche come all’interno fossero sistemati gioielli preziosi ed effetti personali di grande valore, ha deciso di sottrarlo e scappare via a gambe levate.

A nulla sono valsi gli sforzi di Madalina Ghenea, che inizialmente aveva provato a rincorrere il ladro. Infatti, il ladruncolo aveva approfittato anche di un altro particolare che aveva giocato a suo favore: l’autista NCC aveva deciso di posteggiare la propria vettura all’interno dell’aeroporto, posteggiandola in un’area molto isolata. Un fattore che ha aiutato, e non poco, a far perdere le tracce del ladro e lasciare alla giovane attrice solo la possibilità di denunciare il furto subito presso la stazione delle Forze dell’Ordine più vicina.