Cassino, evade dai domiciliari e si presenta alle porte del carcere: ‘Vi prego mettetemi in cella’

Forse era stanco di trascorrere le sue giornate da solo in casa o magari doveva condividere l’abitazione con un familiare fastidioso, fatto sta che un 24enne sottoposto al regime restrittivo degli arresti domiciliari nella notte tra domenica e lunedì scorsi ha deciso di evadere da casa per presentarsi alle porte del penitenziario di via Sferracavalli a Cassino e chiedere: ‘Vi prego mettetemi in cella’.

L’allarme della Polizia penitenziaria ai Carabinieri che hanno arrestato il 24enne

Gli agenti di Polizia penitenziaria, per quanto stupiti, hanno chiamato i Carabinieri. I militari del Nucleo operativo e radiomobile sono accorsi e hanno arrestato il 24enne, già noto alle forze dell’ordine che, arbitrariamente, si è allontanato dalla propria abitazione di Frosinone, poiché aveva deciso di espiare la sua pena residua in carcere.

Il giovane dovrà spiegare al magistrato il motivo del suo gesto

Il 24enne è stato tratto in arresto dagli uomini dell’Arma e sottoposto nuovamente al regime della detenzione domiciliare in attesa di comparire davanti all’Autorità Giudiziaria, alla quale dovrà chiarire le motivazioni del suo gesto. (foto presa da Polizia Penintenziaria)