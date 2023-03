Ciak si gira a Fiumicino, arrivano gli attori di Un Professore e Blanca: ecco dove

E’ sbarcato a Fiumicino il cast della serie televisiva di “Un Professore 2”, mentre la troupe di “Miss Fallaci”, ovvero la serie sulla vita di Oriana Fallaci, concluderà le sue riprese a nella zona Fregene. Mentre a Parco Leonardo, dopo le riprese di Gucci, fa tappa “Blanca 2”.

I film girati a Fiumicino

Il primo ciak si è svolto ieri al nuovo cimitero, che si trova in viale delle Idrovore di Fiumicino, per la seconda serie Rai denominata “Un Professore”. La troupe addetta alla produzione, siglata Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy, ha lavorato tutta la giornata di ieri con l’assistenza della Commissione Cinematografia del Comune di Fiumicino, come testimonia anche la foto del suo dirigente, il dottor Alessandro De Nitto, con l’attrice Claudia Pandolfi, ovvero una delle interpreti della serie.

La grossa novità del secondo appuntamento con “Un Professore”, che prevede ben dodici episodi come quelli andati in onda alla fine del 2021, è il cambio del regista: al posto di Alessandro D’Alatri, infatti, ci sarà Alessandro Casale, che in passato ha già diretto fiction di successo come “Don Matteo 10” e “Tutto può succedere”. Invece restano confermati nel ruolo di protagonisti Alessandro Gassmann, che interpreta il professor Dante Balestra, Claudia Pandolfi (ex compagna del professore e madre di un suo studente, Manuel, interpretato dal giovane attore Damiano Gavino) e di Nicolas Maupas, fresco del successo di Mare Fuori nel ruolo del pianista Filippo.

Sul territorio di Fregene, nel frattempo, si sono concluse le riprese della serie televisiva “Miss Fallaci”, ovvero il lavoro televisivo sulla vita della giornalista Oriana Fallaci, che per l’occasione viene interpretata da Miriam Leone. La troupe del primo original italiano della Paramount+, prodotto dalla ViacomCBS International Minerva Pictures con la collaborazione di RedString, ha lasciato la sede operativa stabilitasi all’interno dell’albergo “La conchiglia”. E con il personale, che vede la regia di Luca Ribuoli, hanno lasciato la zona di Fregene anche le affascinanti vetture d’epoca impiegate per le riprese cinematografiche.