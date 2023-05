Cigni reali a Fiumicino: a spasso in spiaggia e nel canale dei pescatori (FOTO)

Spettacolo a Fiumicino, dove i cigni reali sono tornati ancora una volta a “passeggiare” per le spiagge, inoltrandosi anche nel canale dei pescatori. Da qualche giorno gli splendidi esemplari di cigni selvatici, che ormai da anni risiedono nell’oasi Lipu di via dell’Idroscalo, a Ostia, il Centro Habitat Mediterraneo, si fanno vedere sull’arenile di Fiumicino e Isola Sacra, senza alcuna paura degli esseri umani.

Questa mattina l’ultimo avvistamento, sulla spiaggia di Fiumicino. Tre cigni hanno nuotato placidamente a riva, per poi passeggiare sulla spiaggia, avvicinandosi ai passanti incuriositi e incantati dallo spettacolo della natura.

Cigni “a pesca”

Ma anche nei giorni scorsi i cigni si sono fatti vedere a Fiumicino. Il 22 maggio, infatti, altri 3 cigni erano presenti sulla spiaggia, per poi , risalire anche lungo le acque del canale dei pescatori, tra lo stupore dei passanti. Anche in questo caso sono stati in tanti a fotografarli mentre, placidamente, nuotavano o passeggiavano indisturbati.

Ormai la presenza di questi bellissimi animali si sta facendo sempre più costante, con avvistamenti quasi quotidiani soprattutto in certi periodi dell’anno, anche se desta comunque – e per fortuna – in chi li vede un senso di ammirazione.

Le regole da rispettare

Bisogna ricordare sempre che, seppur questi animali ormai sembra non abbiano più paura dell’essere umano e per questo arrivino a farsi avvicinare, è bene non dare mai loro da mangiare e non toccarli. Il cibo che a noi può sembrare innocuo, infatti, per loro può essere dannoso. Anche del semplice pane, alla lunga, può essere nocivo per specie selvatiche come i cigni, che sanno procacciarsi da soli il necessario. Sì quindi a foto e video, no invece a contatti ravvicinati, specie se si hanno bambini piccoli o cani. Quindi ammiriamo questi animali con rispetto, senza disturbarli.

(Foto di Susanna Monaco e Cleo Meo)