Elezioni Fiumicino 2023: chi sono i candidati, quando si vota, sondaggi, le liste

Si vota anche a Fiumicino in questo nuovo appuntamento elettorale che interesserà il Lazio, dopo le Regionali e prima ancora le politiche nazionali. Anche a Fiumicino dunque elettori chiamati alle urne il 14 e 15 maggio prossimi per rinnovare il Consiglio Comunale. In tutto sono 47 i Comuni della Regione Lazio interessati dalle Amministrative 2023, di cui 17 quelli della Provincia di Roma. Per quanto riguarda la località aeroportuale si riparte dall’ultima Giunta targata Esterino Montino. In attesa dunque della chiusura definitiva delle liste facciamo il punto della situazione su liste e candidati.

Candidati elezioni Comunali Fiumicino 2023, le liste

In questa sezione vediamo l’elenco dei candidati che si affronteranno per diventare il nuovo Sindaco di Fiumicino. Vale la pena di ricordare che qualora nessuno degli aspiranti alla carica di primo cittadino dovesse aggiudicarsi la vittoria al primo turno sarà necessario attendere il ballottaggio di fine mese. Ad ogni modo ecco di seguito i nomi e le liste annunciati ufficialmente che concorreranno alle prossime elezioni comunali di Fiumicino. Quattro al momento i candidati a Sindaco:

Di Genesio Pagliuca (centrosinistra) Mario Baccini (centrodestra) Walter Costanza (Movimento 5 Stelle) Claudio Cutolo (Fiumicino Libera)

Amministrative Fiumicino 2023, il centrosinistra candida Ezio Di Genesio Pagliuca

Il centrosinistra, nel solco della continuità amministrativa con il governo cittadino uscente, presenta Ezio Di Genesio Pagliuca, già Vicesindaco del Comune.

Il centrodestra con Mario Baccini alle Comunali di Fiumicino 2023

Il centrodestra lancia la sfida presentando la candidatura di Mario Baccini. E’ lui la figura scelta per interrompere il governo cittadino del centrosinistra, e in particolare del PD, che ha segnato le ultime due Amministrazioni.



Walter Costanza con il M5S alle Comunali di Fiumicino 2023

Presente a questo appuntamento elettorale anche il Movimento 5 Stelle. I pentastellati candidano a Sindaco Walter Costanza.



Claudio Cutolo candidato a Sindaco alle Comunali di Fiumcino 2023

Il quarto candidato alle elezioni amministrative di Fiumicino è Claudio Cutolo con “Fiumicino Libera”.

Ballottaggio elezioni Comunali Fiumicino, quando si vota al secondo turno

Per il primo turno delle Amministrative comunali di Fiumicino ci voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. In caso di mancata vittoria con una preferenza superiore al 50% sarà necessario attendere il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo Sindaco di Fiumicino. Ricordiamo che le Elezioni Comunali 2023 si terranno in 47 comuni della regione Lazio, di cui 17 quelli situati nella Provincia di Roma. L’eventuale secondo turno si terrà il 28 e 29 maggio sempre di domenica e lunedì.

