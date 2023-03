Fiumicino, aggiudicati gli appalti per le prime opere del Porto commerciale. In queste ore, sono stati aggiudicati gli appalti edilizi per la costruzione della Darsena dei pescherecci e della viabilità al cantiere. Per gli ingegneri che hanno pensato alla struttura, “il nuovo porto di Fiumicino avrà un ruolo di assoluta complementarietà con quello di Civitavecchia, in grande di rilanciare quest territorio balneare all’interno della provincia di Roma”.

Le prime opere nel nuovo Porto commerciale di Fiumicino

L’ufficialità degli appalti aggiudicati per il Porto commerciale di Fiumicino è arrivata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che ha comunicato l’aggiudicazione provvisoria delle prime opere strategiche all’interno della struttura che sorgerà sul territorio fiumicinese. A lavorare sui cantieri saranno le aziende della Doronzo Infrastrutture S.r.l e del Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l., che si sono costituite in un raggruppamento temporaneo per l’occasione.

Si lavorerà sul primo stralcio di lotto, che secondo il progetto edilizio riguarderà la creazione dell’importante Darsena dei pescherecci e soprattutto la viabilità di accesso al cantiere. Costruzioni che secondo i preventivi, da sole verrebbero a costare intorno ai 36 milioni di euro. Le due aziende si sono aggiudicate i lavori con un’asta al ribasso e un prezzo sotto il 15,2% sul tetto dei lavori, vincendo per l’appunto l’appalto per 36 milioni di euro.

Servirà l’aggiudicazione finale dei lavori e soprattutto l’inizio dell’opera cantieristica, che ovviamente avvierà i lavori all’interno dell’area. Tutti step che avverranno in seguito a tutti gli accertamenti previsti dalla legge italiana. Per l’intero primo lotto del famoso porto commerciale, il prezzo complessivo si aggira intorno ai 350 milioni di euro, in cifre finanziante per buona parte dalla Banca Europea per gli Investimenti. Soprattutto le parti di viabilità per raggiungere il cantiere, saranno necessarie per la realizzazione della struttura, che una volta ultimata sarà a disposizione dell’ente della Regione Lazio.