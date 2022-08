Fiumicino, al via la prima edizione della Festa della Musica: ecco il programma

Assaporare il pescato locale, quello freschissimo della flotta peschereccia di Fiumicino, cucinato dalle sapienti mani di due chef, mentre si ascolta ottima musica.

Festa della Musica: al via la prima edizione

È l’obiettivo della prima edizione della ‘Festa della Musica’, evento, dal 19 al 21 agosto, che conta di diventare un ‘must’ degli appuntamenti della lunga estate laziale.

Organizzata da ‘Il Faro all’Orizzonte’ la kermesse abbinerà ottimo cibo a spettacoli di livello. Location spaziosa e con possibilità di parcheggiare gratuitamente in via del Faro 74 (angolo via Coni Zugna) a Fiumicino, proprio di fronte al campo sportivo. Apertura cucine ore 19.45.

Gli appuntamenti