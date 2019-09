Fiumicino: approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Nel corso del consiglio comunale del 26 settembre è stata approvata la mozione di Demos Democrazia Solidale; al via ufficialmente l’iter amministrativo per la redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. E’ di tutta evidenza come negli edifici pubblici, negli spazi urbani e nei servizi pubblici sono presenti tutta una serie di ostacoli di natura architettonica che impediscono la libertà di movimento delle persone con disabilità motoria e sensoriale ed e’ evidente la necessità dell’adozione dei P.E.B.A. come strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica degli enti locali per individuare le varie barriere preesistenti nel territorio e programmare quindi una serie di interventi per la loro eliminazione nel corso degli anni.

Il Comune di Fiumicino porrà in essere tutte le attività preliminari e

propedeutiche all’adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere

Architettoniche (P.E.B.A.) in attuazione degli indirizzi e modalità

definite dalle attuali normative, quale principale strumento per la

pianificazione, la programmazione e il controllo degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Tale Piano, dovrà costituire un elemento di sintesi degli interventi di adeguamento alla normativa con la finalità di avviare una mappatura degli edifici pubblici o di uso pubblico esistenti e degli spazi urbani, raccogliendo le informazioni necessarie ad acquisire un quadro

esaustivo delle tematiche in tema di accessibilità degli spazi urbani, individuando delle “aree di interesse”, per stabilire gli interventi prioritari, con la collaborazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

E’ importante ricordare che da settembre 2018 la regione Lazio predispone presso il suo assessorato dei Lavori Pubblici un registro dei PEBA approvati dai comuni indirizzando le amministrazioni comunali a dotarsi di PEBA.

Il Piano riporterà l’elenco degli interventi e della relativa stima economica, ed individuazione delle priorità ai fini del successivo inserimento delle opere nella programmazione dei lavori pubblici con il supporto cartografico informativo collegato ad uno schedario con immagini per agevolare l’attuazione ed il monitoraggio del Piano.

Sarà un gruppo di lavoro coordinato dall’Area Lavori Pubblici e Manutenzione affinché, in collaborazione con tutte le altre Aree, venga costituito con apposito provvedimento un Gruppo di Lavoro Interdipartimentale coordinato dall’Area medesima, che svolgerà la propria attività con il contributo delle strutture territoriali.