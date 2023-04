Fiumicino, cerca di rapire un bimbo e lo trascina nella sua auto: è caccia all’uomo

Stava giocando nel giardino come faceva sempre: era a casa sua, tranquillo, la mamma era dentro a sbrigare le faccende quando, improvvisamente, un uomo si è avvicinato e con la forza lo ha portato via, trascinandolo nella sua auto. ‘Protagonista’, suo malgrado, un bimbo di 8 anni che ieri mattina a Fiumicino, in via Arsia, è stato avvicinato da uno sconosciuto di circa 50 anni. Che ha tentato di portarlo via.

Tentato rapimento di un bimbo a Fiumicino

Il tentato rapimento, il tentativo di sottrazione di minore, a Fiumicino ieri mattina, intorno alle 10. Il bimbo italiano, di appena 8 anni, stava giocando nel giardino di casa quando, stando al suo racconto, è stato avvicinato da un uomo di circa 50 anni, che si è intrufolato in casa, lo ha ‘afferrato’ con la forza e lo ha trascinato verso la sua auto. Il piccolo, fortunatamente, è riuscito a chiedere aiuto, a liberarsi da quella furia e violenza: ha sferrato un calcio all’uomo, si è divincolato come ha potuto ed è tornato dalla madre, a casa. La donna, nel frattempo, era uscita fuori: aveva sentito le urla e si era subito precipitata per capire cose stesse accadendo.

Caccia all’uomo

Sulla vicenda, che ha scosso la comunità, sta continuando ad indagare la Polizia del Commissariato di Fiumicino. Gli agenti, che hanno ascoltato la mamma e il bambino, stanno cercando di capire chi è l’uomo, quello che ha tentato di rapire il piccolo. In un sabato mattina come tanti, mentre il bambino giocava nel giardino di casa sua. Il bimbo, fortunatamente, sta bene: non ha richiesto le cure mediche. Solo tanto spavento, mentre ora a Fiumicino è caccia all’uomo, che per il momento ha fatto perdere le proprie tracce.