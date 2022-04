Fiumicino, ciclista travolto da un furgone: è in fin di vita

E’ in fin di vita il ciclista investito ieri mattina intorno alle ore 10:30 a Fiumicino, in zona Aranova. L’uomo, un 55enne di Fiumicino, stava percorrendo Via Aurelia quando un furgone si sarebbe immesso sulla SS 1 senza rispettare l’obbligo di precedenza verticale.

Ciclista travolto da furgone: lotta tra vita e la morte

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 26 + 200 di via Aurelia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Torrimietra insieme ai sanitari del 118. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza presso il Policlinico Agostino Gemelli. Ad oggi il 55enne si trova ricoverato in gravi condizioni e in pericolo di vita.

I militari hanno posto sotto sequestro il furgone. Ieri la circolazione sull’Aurelia era stata momentaneamente interrotta lungo corsia sud e deviata su quella nord, per consentire effettuazione rilievi. Era poi stata ripristinata alle ore 12.30 circa senza particolari disagi.

Sull’episodio indagano i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi.