Fiumicino, incendio in un cantiere nautico: 4 yacht distrutti dal rogo

Danni ingenti per un incendio divampato nelle primissime ore di oggi, lunedì 13 maggio, in un cantiere nautico in via della Scafa al civico 121 a Fiumicino. L’allarme, presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco è scattato alle 5.40 e, immediatamente sul posto sono stati inviati i pompieri della caserma di Ostia.

L’intervento della squadra di Ostia

In breve la 13/A con in supporto l’autobotte, il carro autoprotettori ed il carro schiuma è arrivata sul rogo e si sono attivati con tutte le procedure utili a sedare le fiamme. Purtroppo, nonostante la corsa dei soccorritori, sono andate a fuoco quattro imbarcazioni di dimensioni che variano tra i 12 e i 18 metri.

Le indagini per scoprire la causa

Nonostante il fuoco fosse esteso e, malgrado i danni, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte del personale del Vigili del fuoco per cercare di risalire all’origine dell’incendio.