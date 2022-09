Fiumicino, «’Lasare’ pulito, grazie»: bagni pubblici tra sporco e degrado

Già la scritta la dice tutta. Con il pennarello, sulla porta. «’Lasare’ pulito, grazie». Almeno sono gentili. Ma per lasciare pulito bisognerebbe trovare pulito. E qui, nei bagni pubblici di Largo Paolo Borsellino, a Fiumicino, la pulizia è un miraggio.

Bagni abbandonati al degrado

“Completamente abbandonati al degrado… Questa la situazione in cui versano i bagni pubblici nella zona dove si svolge ogni giovedì mattina il mercato a Fiumicino”. A lanciare l’allarme Gianluca Tripolini, di Fratelli d’Italia. “Un servizio che dovrebbe essere fruibile per la collettività non può e non deve essere così trascurato e abbandonato in condizioni igienico-sanitarie pessime”, rincara.

I problemi sono molteplici e non riguardano solo l’igiene.

“Per i cittadini che si recano al mercato, o che si trovano lì di passaggio, è quasi impossibile usufruire di tali bagni, in caso di necessità. Serrature delle porte rotte, scritte ovunque, intonaco che crolla dai muri e dai soffitti, sporcizia sui pavimenti e nei lavandini, Wc in condizioni indecenti”, spiega Tripolini.

“Perché, se si ha a disposizione un bene comune, non viene rispettato? Compito di tenere puliti e rendere utilizzabili i bagni pubblici è dei cittadini che li usano, ma anche di chi li ha realizzati: se nessuno va a pulire lo sporco o a fare manutenzione, le problematiche non faranno che aumentare. E’ inaccettabile che tali bagni restino in queste condizioni. Auspichiamo quanto prima un intervento di ripristino del decoro e della pulizia da parte di chi di dovere”.