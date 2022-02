Fiumicino, lavori in corso da Isola Sacra a Vignole: potenziato il sistema fognario

«In questi giorni in più punti della città, in particolare Isola sacra e Vignole, Acea Ato 2 sta potenziando le stazioni di pompaggio del sistema fognario che vanno verso i depuratori di Ostia e Parco Leonardo

Il nuovo sistema di pompaggio è essenziale per sopperire in primis alle nuove utenze allacciate nelle due località in questi ultimi anni e per ammodernare il sistema in funzione già da molto tempo». Lo comunica in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici di Fiumicino, Angelo Caroccia.