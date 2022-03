Fiumicino, litiga col coinquilino e l’accoltella ripetutamente: 41enne ferito gravemente

Terrore a Fiumicino dove una lite tra coinquilini, nata presumibilmente per futili motivi, è sfociata nel sangue. E’ accaduto questa mattinana, in un abitazione del quartiere Torrimpietra.

La violenta aggressione

Due uomini, un 52enne e un 41enne, entrambi di nazionalità rumena, hanno avuto una pesante discussione. All’improvviso il 52enne ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente il 41enne alla schiena e in altre parti del corpo. Una rabbia folle e devastante, alla quale non c’è ancora un movente. Fortunatamente, al momento dell’aggressione era presenta nell’appartamento anche un terzo coinquilino. L’uomo, sentendo le grida spaventose provenire dalla stanza accanto, si è precipitato per vedere cosa stesse succedendo. Davanti ai suoi occhi si è presentata la terribile scena. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi, salvando così la vita al 41enne. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’Aurelia Hospital, dove è ricoverato in gravissime condizioni. L’aggressore invece è stato arrestato dai Carabinieri.