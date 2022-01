Fiumicino, oltre 150 incarichi sempre agli stessi avvocati: ''Il sindaco Montino dovrà risarcire''

Fiumicino. Aveva fatto ricorso per ben 7 anni sempre agli stessi due avvocati di fiducia. Erano stati affidato loro più di 150 incarichi, e questo senza neppure valutare le proposte degli altri professionisti del settore per cercare di risparmiare un po’ di denaro pubblico. Sicuramente, ciò è stato nel corso del tempo un bel danno per le cassie del comune di Fiumicino. Ora però, il soldi dovrà rimetterceli lui per risarcire il danno. Tuttavia, i giudici sono stati clementi e durante il processo hanno fatto uno sconto di non poco conto. Stiamo parlando dell’attuale sindaco ed esponente dei dem Esterino Montino. Aveva agito insieme all’ex direttore generale Paolo Cortesini e all’ex dirigente comunale Catia Livio.

Attenti a quei due, a Fiumicino

La somma totale dovuta al Comune del litorale romano è di oltre 182 mila euro. Gli inquirenti contabili che hanno seguito e studiato il caso, hanno riscontrato che gli affidamenti erano illegittimi. Tutti quelli compresi tra il 2010 e il 2017, e hanno anche sottolineato nel rapporto che i due avvocati suddetti non erano neanche iscritti all’albo comunale. In altre parole, i professionisti erano stati scelti sulla base di una ”decisione totalmente discrezionale”.