Fiumicino, scuola: aperte le iscrizioni per la mensa scolastica anno 2022/2023

Arrivata la dichiarazione ufficiale dell’Assessore alla Scuola Paolo Calicchio: “Pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione alla refezione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023. Avviso destinato alle alunne e agli alunni che frequenteranno il tempo pieno o modulare presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Fiumicino”.

Ecco come iscriversi

“Per iscrivere i propri figli – spiega l’assessore -, bisogna accedere al nuovo portale, messo a disposizione dalla società referente per il servizio e disponibile all’indirizzo https://www7.eticasoluzioni.com/fiumicinoportalegen, seguendo le istruzioni per la “Compilazione iscrizioni on line – Manuale di istruzione per i genitori”.

Il nuovo sistema informatico consentirà di gestire in modalità integrata:

l’iscrizione ai servizi

la prenotazione del pasto

i pagamenti online

lo scarico della certificazione 730

le comunicazioni

L’iscrizione obbligatoria

La registrazione è obbligatoria per tutte le alunne e gli alunni che usufruiranno del servizio di refezione scolastica, anche se già iscritti negli anni precedenti e che si accede al sistema tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica). L’iscrizione o conferma si può effettuare solo ed esclusivamente online, a partire da oggi e fino al 10 settembre 2022″.

“È stato anche pubblicato l’avviso per le iscrizioni ai posti vacanti negli asili nido comunali “L’Isola che non c’è” di Maccarese, con quattro posti disponibili nella sezione grandi, e “Il Pagliaccetto” di Torrimpietra dove vi sono in tutto 10 disponibilità, tra piccoli, medi e grandi – conclude l’assessore -.

Per maggiori informazioni su iscrizione alla refezione scolastica e per i nidi comunali si può consultare la sezione “Avvisi dagli Uffici” sul sito istituzionale del Comune www.comune.fiumicino.rm.it“.