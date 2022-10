Fiumicino, troppe famiglie in difficoltà: appello per donare beni di prima necessità, ecco come fare (o chiedere aiuto)

Prima la pandemia (i cui effetti non sono ancora terminati purtroppo), adesso il caro energia e bollette per una crisi economica che sembra davvero non lasciare tregua alle famiglie, specie quelle maggiormente in difficoltà. A Fiumicino in particolare il Sindaco Esterino Montino ha chiesto alla Misericordia di intensificare il servizio di distribuzione di beni di prima necessità. Di conseguenza serviranno alimenti da donare. Ma ecco tutte le informazioni.

L’appello del Sindaco di Fiumicino

“Visto il perdurare dell’emergenza covid, cui si sono sommate le difficoltà dovute al caro vita e alla crisi energetica in atto, l’Amministrazione comunale ha chiesto alla Misericordia di Fiumicino di intensificare il servizio di distribuzione di beni di prima necessità. In quest’ottica la Misericordia ha organizzato per le giornate di venerdì 28 ottobre e sabato 29 ottobre una raccolta straordinaria nei pressi della Conad al parco commerciale Da Vinci, presso l’Md di via Amico Bignami a Fiumicino e presso il Todis di via Formoso a Fiumicino. Invitiamo chiunque avesse la possibilità di farlo a contribuire alla raccolta. I dettagli degli orari saranno comunicati a breve sulla pagina Facebook della Misericordia”.

Come fare per chiedere aiuto

Se invece ti trovi in difficoltà insieme alla tua famiglia è possibile inviare una mail con una richiesta di sostegno all’indirizzo misericordia.sociale@gmail.com. “Nella mattinata abbiamo ricevuto un appello dal Sindaco Montino – aggiungono dalla Misericordia di Fiumicino – Il primo cittadino ci chiede, stante il carovita, di ripristinare la distribuzione in via d’urgenza, a sostegno della cittadinanza di intensificare la raccolta e la distribuzione di derrate alimentari”. Facciamo girare dunque questo appello.