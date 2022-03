Fiumicino: trovato un raro cucciolo di Genetta Pardina all’aeroporto

Questa mattina i Carabinieri del Distaccamento CITES di Fiumicino, hanno fatto una bellissima scoperta all’Aeroporto di Fiumicino. I militari, contattati dall’Ente aeroportuale Aeroporti di Roma, hanno recuperato nell’area della cargo city un giovane esemplare di “strano gattino maculato”, che si era rifugiato sotto una cassa.

Trovato un cucciolo di Genetta Pardina all’aeroporto

I carabinieri CITE hanno identificato l’esemplare, di lunghezza pari a circa 20 cm, come un cucciolo di pochi mesi appartenente alla specie genetta pardina. Si tratta di un mammifero dell’ordine dei Viverridi, specie non disciplinata dalla CITES, originaria dell’area centro occidentale dell’Africa.

Il cucciolo, visibilmente affamato e debilitato, è stato portato nei locali del Distaccamento CC CITES ed è stato rifocillato.

Appena ha riacquistato vigore, i carabinieri forestali hanno condotto una breve indagine per sapere da dove provenisse quel cucciolo esotico, e sono riusciti a risalire ad un’importazione di alcuni giorni precedenti, dove erano stati importati in Italia 19 esemplari di genetta pardina. Proprio in quell’occasione il cucciolo era scappato durante le operazioni di sbarco.

Ritrovato i proprietario

E’ stato contattato il proprietario dei cuccioli, che si è subito adoperato a recuperare il “disperso”. Lo spedizioniere che aveva curato la gestione e l’introduzione degli altri esemplari della stessa specie pochi giorni prima è tornato a prendere il cucciolo fuggitivo. I militari, dopo essersi assicurati della buona salute del cucciolo, lo hanno affidato all’incaricato, che lo avrebbe assicurato al legittimo proprietario.