Fregene, strisce bianche col divieto di sosta e rimozione forzata: ''Un ingannevole controsenso''

Fregene. Incongruenza, controsenso, abiura del principio di contraddizione, in una parola: confusione più totale. E’ quanto accade a Fregene, in corrispondenza delle strisce bianche. Proprio quando gli automobilisti credono di aver trovato finalmente un posto per la propria auto, e poter così finalmente parcheggiare (e perché no, anche in striscia bianca, è chiedere troppo?), ecco la sorpresa. Parcheggi liberi, si, ma segnalati da un cartello di divieto di sosta con rimozione forzata. E’ questo il controsenso che domina a Fregene, precisamente in viale Nettuno, in una delle piazzette principali della località, dove sono presenti molti esercizi commerciali. Va da sé, quindi, che la richiesta di parcheggio è abbastanza alta.

Fregene, parcheggiare con l’ansia

I parcheggi in questione, del tipo spina, infatti, sono regolamentari con tanto di strisce bianche, ma su di loro incombe come un maleficio un segnale stradale che indica chiaramente che lì non si può né parcheggiare, né sostare. Inevitabilmente, i residenti sono molto confusi sull’utilità di quel cartello ed ogni volta parcheggiano la propria auto con il timore che possa essere portata via o di prendere una multa. ”Non sarebbe forse il caso di dare una spiegazione a questa incongruenza? ”, si chiede un cittadino sbalordito dalla situazione.