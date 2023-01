Il Liceo Scientifico a Fiumicino diventa realtà: stop agli studenti pendolari

Il Baffi di Fiumicino diventerà anche “liceo scientifico”. Una grande notizia, che non solo dimostra la costante crescita di questo istituto scolastico, ma anche un’ottima notizia per gli studenti del Comune fiumicinese, che potranno iscriversi al liceo scientifico nel proprio territorio e smettendo di essere pendolari verso il territorio di Ostia. La proposta didattica del Baffi, dall’anno scolastico 2023/24, si vedrà ampliata anche di questo settore, che si aggiungerà ai rami già attivi del “tecnico economico” e l’istituto alberghiero.

Una scelta, questa del Baffi, dovuto alla crescita della popolazione studentesca all’interno del territorio di Fiumicino e l’orientamento che, sempre maggiori ragazzi, stanno facendo verso la formazione scientifica negli anni del liceo. “L’indirizzo liceale nasce da un’adunanza di intenti che ha visto coinvolti il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto del ‘Baffi’, che ringrazio pubblicamente – ha affermato la Dirigente Monica Bernard – Fondamentale il contributo offerto dal preside Roberto Tasciotti per la riuscita di questo importante risultato. Accoglieremo gli alunni e le alunne delle terze medie per presentare la nostra offerta formativa il giorno 21 gennaio”

Dopo il risultato di “istituto che offre maggiori occasioni di occupazione” per i ragazzi, il Baffi corona un altro importantissimo risultato. In un momento storico dove le scuole del territorio metropolitano vivono una situazione di difficoltà, l’istituto fiumicinese riesce a cogliere le esigenze del proprio territorio e aprire un canale didattico che vedrà ampia partecipazione dai prossimi anni. Una possibilità, soprattutto, che garantirà ai ragazzi di studiare nel proprio Comune e non lontano da casa.

Anche il Vice Sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, candidato Sindaco di Fiumicino per il Centrosinistra, ha voluto commentare la notizia: “L’Istituto di istruzione superiore Paolo Baffi dal prossimo anno scolastico 2023/2024 ospiterà un liceo scientifico. E’ un grandissimo risultato per la città di Fiumicino, di cui siamo molto orgogliosi, ottenuto dall’impegno costante dell’Istituto Paolo Baffi insieme a tutte le istituzioni coinvolte. Finalmente l’offerta didattica superiore nel nostro territorio si amplierà e lo farà in maniera stabile: le nuove generazioni di studentesse e studenti del nostro territorio, che decideranno di proseguire negli studi scientifici, lo potranno fare in una scuola centrale della nostra Città. Negli spazi della scuola Baffi, infatti, si apriranno aule dedicate esclusivamente all’indirizzo scientifico. Questo, in attesa della realizzazione del nuovo liceo su aree di proprietà comunale con risorse della Città Metropolitana, risolverà anche molti dei problemi legati proprio alla carenza di aule per gli studenti superiori del nostro territorio”.