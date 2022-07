Incendi e guasti sulle linee, è caos: treni cancellati per Fiumicino e Guidonia

Mattinata di caos per chi utilizza i treni regionali come mezzo di trasporto. Tra incendi e guasti, sono diversi i treni cancellati e quelli in ritardo. Le linee interessate sono due, la Roma – Sulmona e la Roma-Fiumicino Aeroporto.

Al momento in entrambi i casi ci sono ritardi fino a 60 minuti, con alcuni treni cancellati. Ecco la situazione in tempo reale.