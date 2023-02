Incidente a Fiumicino: si schianta con la moto contro un muro, morto centauro

Ancora tutta da chiarire la dinamica del tragico incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Olivetello nel territorio di Maccarese, Comune di Fiumicino. Un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è finito rovinosamente contro un muretto. Uno scontro che è costato la vita al 42enne che viaggiava in sella alla sua moto.

I soccorritori si precipitano sul posto

Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia locale per svolgere gli accertamenti del caso e stabilire quale sia stata la dinamica del sinistro che è costata la vita all’uomo. Le forze dell’ordine, al momento sanno solo che il centauro proveniva da viale di Porto e si dirigeva da via dell’Olivetello in via della Muratella, quando pare abbia perso il controllo della moto e sia finito contro un muro di cinta.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente da coloro che hanno assistito allo scontro e sono accorsi altrettanto celermente, purtroppo l’arrivo dei sanitari del 118 è stato utile solo alla constatazione del decesso. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Ora spetta agli inquirenti stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente.

La Polizia locale sta svolgendo i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente

Tutte le possibilità restano aperte. Solo i rilievi potranno dare risposte, oltre all’esame autoptico che sicuramente la Procura disporrà sul corpo del 42enne. In entrambi i casi si tratta di indagini utili a stabilire cosa sia successo su quella maledetta strada nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio.

Si tratta dell’ennesimo incidente che si verifica sulle strade capitoline. Un altro incidente mortale che fa tornare d’attualità domande sulla sicurezze delle strade e con essa la segnaletica, gli impianti semaforici, i dossi e tutto quanto contribuisce a garantire l’incolumità di automobilisti e centauri. E una domanda torna, come di consueto in questi tragici eventi: Si poteva evitare?