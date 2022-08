Lavoratori TPL a Fiumicino senza stipendio, dopo le iniziative Sindacali arrivano i bonifici

Si è risolta, almeno per il momento, la vicenda attorno agli autisti del trasporto pubblico locale a Fiumicino che, da quanto si apprende, da quasi due mesi non ricevevano lo stipendio. A seguito delle iniziative sindacali tuttavia l’Azienda, fa sapere oggi il Comune di Fiumicino, avrebbe provveduto ad erogare gli arretrati.

A darne comunicazione è stato l’Assessore ai trasporti Paolo Calicchio.

“La società Trotta Bus Services S.p.a ha informato l’amministrazione circa l’avvenuto bonifico delle buste paga del mese di giugno per tutti i lavori dell’azienda, impegnati nel servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Fiumicino. Il mio personale ringraziamento va alla Filt Cgil, nella persona di Emanuele Pagliarin, perché grazie alle tante iniziative sindacali messe in campo siamo riusciti a ottenere questo risultato, che ripristina il diritto fondamentale di ogni lavoratore alla retribuzione”.

E ancora:

“Un risultato ottenuto a seguito dell’incontro con la Prefettura, dell’intermediazione dei sindacati Filt Cgil Roma Lazio, che hanno scelto la linea del dialogo, e dei continui contatti intercorsi con la dirigenza dell’azienda. Un sospiro di sollievo per le famiglie che da quasi due mesi non ricevevano gli stipendi. Come Amministrazione stiamo monitorando costantemente la situazione, affinché entro il 20 agosto siano saldate anche le mensilità di luglio”.