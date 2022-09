Lettera con proiettile esploso all’assessore Caroccia: «Te famo fa’ la fine del sorcio»

«Te famo fa la fine del sorcio»: questo l’inequivocabile messaggio di una lettera minatoria recapitata nei giorni scorsi all’assessore ai lavori pubblici di Fiumicino Angelo Caroccia. Non solo minacce. Oltre al messaggio, nella lettera c’era anche un proiettile di pistola esploso.

Leggi anche: Minacce al Municipio Le Torri: recapitato un proiettile, evacuato l’edificio

Bossolo esploso e minacce all’asssessore Caroccia: le indagini

A seguito dell’accaduto, l’ammministrazione ha chiesto il tempestivo intervento del commissariato di Polizia di Fiumicino che ha fatto partire le indagini per risalire all’autore del gesto intimidatorio. Stando a quanto si apprende, pare che gli inquirenti abbiamo concentrato la loro attenzione su un episodio in particolare, ovvero sulle minacce di alcuni residenti di Focene in relazione ai lavori di riqualificazione di viale Coccia di Morto.

Il progetto

Il progetto di messa in sicurezza del tratto stradale che è di circa 500 metri, ha reso necessario l’esproprio di alcune strisce di terreni privati. Cosa quest’ultima, poco gradita ai proprietari. Come riportato dal Messaggero, pare che durante i controlli per far partire il progetto ai quali era presente tra gli altri anche l’assessore Caroccia, ci sia stato uno scontro verbale con alcuni lottisti particolarmente innervositi per l’esproprio dei terreni.

Le indagini

Sulla vicenda stanno attualmente indagando sia la polizia di Fiumicino sia la Digos. Nessuna pista di indagine è attualmente esclusa, soprattutto se si considera che dall’assessorato ai Lavori pubblici si diramano le indicazioni per gli appalti che poi di fatto sono gestite dagli uffici comunali.

Immagine di repertorio