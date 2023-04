Manutenzione stradale a Fiumicino, slitta di qualche giorno la chiusura del viadotto di via dell’Aeroporto

Partiranno con un leggero ritardo i lavori di manutenzione stradale sul viadotto di via dell’Aeroporto, che collega le zone di Fiumicino, Isola Sacra e Ostia. Nonostante il cantiere sia già attivo da qualche giorno, gli operai al momento si sono limitati solamente a installare la nuova segnaletica orizzontale e verticale, che verrà utilizzata per veicolare il traffico durante tutto il periodo dei lavori. Una chiusura parziale del traffico che comunque arriverà a giorni, come già ha fatto sapere l’ANAS.

Come cambia la viabilità sul viadotto di via dell’Aeroporto di Fiumicino?

Che il viadotto richieda dei lavori di ricostruzione, è un fatto che si discute ormai dall’inizio della pandemia di Covid-19. Oggi le condizioni sembrano essere arrivate, nonostante i grandi disagi che potrebbero patire i cittadini. Da una parte un voto amministrativo nel Comune di Fiumicino che sicuramente tratterà l’argomento, dall’altro una situazione della viabilità pronta a impazzire. Non solo per le migliaia di lavoratori nell’Aeroporto provenienti da Ostia o Isola Sacra, ma anche per l’imminente arrivo della stagione estiva, che in quel tratto porterà anche la presenza di turisti.

Insomma, tutto fa pensare al peggio con lo svolgimento di questa strada. Il transito verrà limitato a solamente due corsie, con un restringimento che conseguirà a un’unica corsia per senso di marcia. Una condizione che dovrebbe interessare almeno 650 metri di via dell’Aeroporto di Fiumicino, in un tratto peraltro già soggetto a pesanti congestioni del traffico ambo lati. Dopo le file su ponte di Tor Boacciana e i semafori di via dell’Aeroporto, la condizione del viadotto promette di rendere impercorribile questo tratto di strada. Infatti, in caso di traffico per arrivare a Ostia ci vogliono almeno 40 minuti partendo dall’Aeroporto. Coi lavori, seppur necessari, sul viadotto, si rischia di arrivare anche un’ora di fila sul quel tratto cittadino, rendendo più agevole l’utilizzo del Grande Raccordo Anulare per collegare Ostia e Fiumicino.