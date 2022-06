Passoscuro, hanno un malore in acqua e stanno per annegare: coppia salvata appena in tempo

Pomeriggio di paura a Passoscuro, dove una giovanissima coppia ha tenuto con il fiato sospeso i bagnanti di questa domenica 12 giugno. Due ragazzi stranieri, di origine peruviana, hanno rischiato di morire annegati senza il pronto intervento di un turista e dell’assistente bagnanti dello stabilimento balneare Lido Beach.

Tutto è successo intorno alle 17:00. I due giovani, lei minorenne, lui di poco più grande, si sono tuffati in acqua dalla spiaggia libera limitrofa allo stabilimento. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, pare che avessero bevuto alcuni alcolici. La corrente ha subito spinto i due giovani verso il largo. Probabilmente non si sono resi conto di essersi allontanati dalla riva e, quando se ne sono accorti, non sono più riusciti a tornare indietro. L’effetto dell’acqua fredda e dell’alcol ingerito ha inoltre provocato in entrambi un malore che ha tolto loro le forze.

L’intervento del bagnino e del cliente

Fortunatamente, qualcuno ha notato che la coppia si trovava in difficoltà e ha dato l’allarme. Immediatamente sia l’assistente bagnante che un cliente dello stabilimento Lido Beach si sono buttati in acqua per andare a salvare i due ragazzi.

Il bagnino ha preso la ragazza, mentre il cliente ha afferrato il giovane. Li hanno trascinati a riva, portandoli in salvo. Nel frattempo i gestori dello stabilimento hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Il ragazzo è stato portato in ospedale, mentre la ragazza, soccorsa sul posto dai sanitari del 118, ha rifiutato il ricovero.

La prontezza di riflessi del bagnino e del cliente del Lido Beach è riuscita ad evitare una tragedia. Tanti i complimenti ricevuti dai clienti dello stabilimento e dai bagnanti che nel frattempo si erano avvicinati per cercare di capire cosa fosse successo.