Ride on 2023, l’evento dedicato alle due ruote alla Fiera di Roma: moto, musica e solidarietà dal 9 all’11 giugno

Spazio ai motociclisti, alla musica e alla solidarietà: dal 9 all’11 giugno tornano le moto a Fiera Roma per tre giornate davvero imperdibili. In attesa del ritorno nel calendario del MotoDays – evento che in tanti aspettano e che dovrebbe ritornare dal prossimo anno – esibizioni di stunt riding, live music, demo ride e soprattutto tanti Moto Club animeranno il secondo weekend di giugno in un appuntamento irrinunciabile. Vediamo allora il programma completo della manifestazione.

L’evento Ride On 2023 alla Fiera di Roma 9-10-11 giugno 2023

L’evento sarà occasione per radunare Moto Club da tutta Italia e fare aggregazione, informazione, intrattenimento e solidarietà. I Moto Club partner dell’appuntamento – oltre venti – prenderanno parte attiva nell’organizzazione del palinsesto delle attività. Alle aziende partecipanti sarà riservata l’esposizione in area indoor, l’organizzazione di demo ride e la vendita. Il palinsesto di Ride On prevede inoltre un palco di Live music, esibizioni di stunt riding e itinerari giornalieri per tutti i motociclisti, potranno accedere sempre nel quartiere fiera con la propria moto. È in via di composizione il fitto programma di run e parate previste a Roma e in provincia, in occasione della tre giorni (la partecipazione è gratuita). Tra le altre, venerdì 9 giugno Run notturna organizzata in collaborazione con Moto Club Polizia di Stato; sabato 10 e domenica 11, le run organizzate in collaborazione con Moto for Peace, Moto club Roma, Motorday CC.

Solidarietà e musica protagonisti a Ride on 2023

Le realtà benefiche coinvolte nell’appuntamento organizzato da Fiera Roma saranno diverse: tra queste, l’Associazione Sotto gli occhi di Elena e la Fondazione Gaia Von Freymann, entrambe create per promuovere la sicurezza su strada, trasformando il dolore senza fine di un lutto in azioni e consapevolezza che possano salvare vite. Anche la musica avrà la sua parte: sabato 10 giugno sarà sul palco di Ride on – Moto, Musica, Solidarietà Queen At The Opera, lo show rock-sinfonico con oltre 10 musicisti, le grandi voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, del soprano lirico Giada Sabellico, diretto dal Maestro Alessio Gizzi e basato sulle musiche dei Queen, sold out nei teatri di tutta Italia ed Europa.

Elena Aubry, la motociclista che perse la vita sulle strade dissestate di Roma

In particolare, la mattina di sabato 10 giugno oltre 500 motociclisti provenienti da tutta Italia si riuniranno “Sotto gli occhi di Elena” in una parata che porterà i biker al Circo Massimo per una rievocazione storica della Roma imperiale. Elena Aubry, la sfortunata biker romana che perse la vita nel 2018 a causa del fondo stradale dissestato, è oggi un simbolo della lotta per la sicurezza su strada, grazie all’instancabile impegno di sua mamma. Graziella Viviano, presidente dell’associazione che porta il nome della figlia, è promotrice, presso le scuole e non solo, di molteplici campagne volte ad accrescere la consapevolezza per un corretto utilizzo delle due ruote. Sarà co-organizzatrice, il 10 giugno alle ore 18.00, sul palco di Ride on – Moto, Musica, Solidarietà in Fiera Roma, del convegno “Innovazione e sicurezza stradale, la strada è una sola!”. Parteciperanno istituzioni e aziende e al termine dell’incontro verranno consegnati gli award “Archimede in moto!” ad alcune tra le realtà imprenditoriali che si sono distinte per le loro innovazioni a tutela della sicurezza stradale.

La Fondazione Gaia Von Freymann

La fondazione nasce dalla volontà di Edward, padre di Gaia, vittima insieme all’amica Camilla del noto incidente di Corso Francia a Roma, di offrire un supporto ai familiari e alle vittime di incidenti stradali e ai diversamente abili. La tragedia che ha spezzato la vita di sua figlia e le conseguenze di un drammatico incidente stradale che gli ha provocato una lesione del midollo spinale hanno spinto Edward a impegnarsi a garantire il più valido supporto psicologico e legale gratuito a chi è stato coinvolto in analoghe disgrazie. La collaborazione con Ride on – Moto,

Musica, Solidarietà consentirà alla Fondazione di realizzare un progetto di promozione della

sicurezza stradale a favore dei motociclisti.

Programma completo Ride On 2023 alla Fiera di Roma

L’apertura della manifestazione è fissata per le 15.30 di venerdì 9 giugno. Alle 16.00 i primi eventi con l’inizio del demo ride. Da non perdere alle 17.00 lo spettacolo di stundriding (Bizzarro team). Alle 20.30, per la musica, Live Show Backfire con un tributo a Bon Jovi. Sabato 10 giugno 2023 Meeting Time Run “Omaggio a Roma, cavalieri del presente e legionari del passato”, alle 16.30 una challange dedicata al montaggio su banco di componenti meccaniche.

Per info sulla partecipazione: rideon@motodays.it, prevendita online aperta su Vivaticket.it.

